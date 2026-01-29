Anses

Se otorgará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados en febrero

La medida alcanza a jubilaciones mínimas, pensiones contributivas y no contributivas, PUAM y beneficios graciables. El refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada por la anterior fórmula de movilidad previsional.