Se actualizaron las asignaciones familiares: cuánto cobrarán los beneficiarios en febrero 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento de los montos de las asignaciones familiares que se pagarán desde febrero, con nuevos topes de ingresos y valores para cada prestación social.
La actualización de febrero 2026 se articuló en función de la variación del IPC
El aumento del 2,85 % se implementa en el marco de la movilidad automática que ajusta mensualmente los beneficios previsionales y sociales en función de la inflación.
La resolución que establece estos cambios fue publicada en el Boletín Oficial y define tanto los montos de cada prestación como los nuevos topes de ingresos para mantener el acceso a los pagos.
La actualización responde a la actualización mensual
Montos actualizados y cómo impactan los beneficios
La actualización de febrero 2026 se articuló en función de la variación del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que sirve de base para el mecanismo de movilidad que modifica tanto las jubilaciones como las asignaciones familiares y otras prestaciones de ANSES.
Entre los principales valores de las asignaciones familiares para febrero se destacan los siguientes importes generales:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096 por hijo (de los cuales el 80 % se abona mensualmente y el 20 % se retiene hasta presentar la Libreta AUH).
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $420.354 (con pago mensual equivalente al 80 %).
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango de ingresos): $64.547,52.
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $205.017,12.
La actualización de los topes y montos se realiza en el marco de la política de movilidad de prestaciones sociales
Además de las prestaciones recurrentes, se actualizaron los pagos únicos que se otorgan en determinadas situaciones familiares:
Por nacimiento: $75.207.
Por adopción: $449.688.
Por matrimonio: $112.612.
Estos valores se ajustan automáticamente en función de la inflación, sin necesidad de nuevas decisiones discrecionales por parte del organismo previsional.
La actualización responde a la actualización mensual establecida por el Decreto 274/2024, que implementa un régimen de movilidad continua para prestaciones sociales y jubilatorias.
La AUH y otras asignaciones de carácter universal y familiar se acreditan en las cuentas bancarias de los titulares de forma automática según el calendario de pagos de ANSES, que para febrero 2026 se organiza en función de la terminación del número de DNI de cada beneficiario.
Topes de ingresos
Además de la actualización de los montos, la normativa publicada por ANSES redefine los topes de ingresos familiares que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares.
Este aspecto es clave porque puede implicar que algunos grupos de beneficiarios pierdan el derecho a cobrar si superan los nuevos límites de ingreso.
Según la resolución, el tope máximo de ingresos del grupo familiar para poder percibir asignaciones familiares será de $5.292.758.
Asimismo, se estipula un límite individual de $2.646.379: si uno de los integrantes del grupo familiar supera este ingreso personal, todo el grupo quedará excluido del cobro, aunque la suma total de ingresos no exceda el tope familiar.
Estos límites se aplican a las prestaciones del sistema SUAF y otras asignaciones establecidas por la Ley 24.714, que incluye también a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados con hijos, pensiones no contributivas y otros beneficiarios contemplados en la normativa.
La actualización de los topes y montos se realiza en el marco de la política de movilidad de prestaciones sociales y busca compensar, en parte, la erosión del poder adquisitivo que genera la inflación.
Sin embargo, especialistas y organismos sociales advierten que el aumento de los límites de ingresos también puede dejar fuera a familias con ingresos modestos que superan apenas el umbral establecido.
Alcance y recomendaciones
La Resolución 23/2026 establece que la actualización de asignaciones y topes se aplica automáticamente, sin gestiones adicionales por parte de los titulares, siempre que sus datos personales, familiares y bancarios estén actualizados en el sistema Mi ANSES.
Para las familias que perciben la AUH, es importante recordar que el organismo retiene el 20 % de cada pago hasta que se presenten los certificados de salud y educación de los hijos (Libreta AUH o sus equivalentes digitales), lo que habilita a cobrar el monto retenido acumulado.
Los beneficiarios de otras asignaciones familiares, como las del SUAF, deben tener en cuenta los nuevos topes de ingresos ya que, si se supera el límite individual o familiar, se pierde el derecho al beneficio, incluso si el ingreso global del hogar no excede el tope general.
El ajuste de febrero 2026 se suma a las actualizaciones automáticas que ANSES implementa cada mes en función de la inflación, un mecanismo que pretende mantener la correspondencia de los ingresos de los hogares con la evolución de los precios, aunque no siempre logra compensar totalmente el impacto inflacionario.
En los próximos días, los calendarios de pago comenzarán a actualizarse en el portal Mi ANSES y en los bancos habilitados para cada terminación de DNI, permitiendo a los beneficiarios conocer la fecha exacta en la que percibirán sus beneficios en febrero.