¿El sistema desalienta el empleo formal?

La AUH mejoró un 69% desde 2023 pero corre desde atrás a los costos en educación

La asignación cubre casi una canasta alimentaria por hijo de desocupado o beneficiario de un monotributo social. Pero el monto queda rezagado respecto de la “canasta escolar”. Y hay otro problema: el beneficio se diluye para quien accede al empleo formal.