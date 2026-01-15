Continúan abiertos los comedores escolares de 600 establecimientos durante el verano

Durante el receso escolar de verano -que se extiende hasta el 2 de marzo-, 608 escuelas de la provincia continúan con el servicio de comedor escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños que lo necesitan. Durante enero, la asistencia baja de manera significativa y alcanza a poco más de una cuarta parte de la matrícula habitual que se registra en épocas de clases.
Según datos del Ministerio de Educación, durante el receso se sirven unas 51.597 raciones diarias, lo que representa apenas el 28 % de la demanda que se registra durante el ciclo lectivo.
En contraste, en mayo de 2025 -un mes típico de clases- se sirvieron a diario 183.811 raciones de comedor escolar en toda la provincia.
Desde la cartera educativa señalaron a El Litoral que, en este período, también se ajustan los menúes: se priorizan comidas al horno como milanesas o hamburguesas acompañadas con ensaladas, se evitan preparaciones tipo guisados y postres elaborados, y se promueve el consumo de frutas como cierre de las comidas.
Durante el verano, además, no se brindan las copas de leche -desayunos y meriendas-, un servicio que en época escolar alcanza a más de 470.000 chicos y chicas por día.
En verano se priorizan comidas como milanesas o hamburguesas acompañadas con ensaladas. Foto: El Litoral
Infraestructura escolar y Escuelas de Verano
Durante el verano, el Gobierno provincial informó que continúa con la inversión en infraestructura educativa. Desde el inicio de la gestión, la provincia destinó más de 25.825 millones de pesos a través de los Fondos de Asistencia de Necesidades Inmediatas (Fani), lo que permitió intervenir en 2.243 instituciones escolares de todo el territorio santafesino, de acuerdo a datos oficiales publicados.
"Hoy todas las escuelas están mejor que cuando asumimos y eso posibilita mejores aprendizajes para los estudiantes", sostuvo el ministro de Educación, José Goity, quien destacó además el compromiso de directivos y docentes. Según precisó en un comunicado de prensa, las escuelas realizaron 10.873 gestiones administrativas para acceder a los Fani, lo que da cuenta de un trabajo sostenido para mejorar las condiciones edilicias.
En verano, los comedores escolares siguen abiertos.
En paralelo al funcionamiento de los comedores, la provincia despliega el programa Escuelas de Verano, que este año alcanza a unas 35.000 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santafesino. Son 240 las Escuelas de Verano que llevamos adelante, con cerca de 1.700 asistentes escolares y guardavidas trabajando.
El programa combina actividades educativas, deportivas, recreativas y culturales, con el objetivo de sostener la alfabetización y el vínculo pedagógico durante el receso. Las actividades comenzaron el 2 de enero y se extenderán hasta el 30, desarrollándose en determinadas escuelas, Centros de Educación Física, clubes, polideportivos comunales y municipales, y otras dependencias del Estado provincial.