Goity: balance y anticipo de reforma curricular en el nivel primario para 2026
El ministro de Educación de Santa Fe destacó la implementación de un nuevo diseño curricular como el eje central del próximo ciclo lectivo. También habló del ausentismo docente, los concursos directivos y el uso de celulares en las aulas. Los cambios en el premio a la Asistencia Perfecta beneficiarán a los que falten poco, una o dos veces al año.
"Mayor carga en idiomas y nuevos conceptos en tecnología" se introducirán en las escuelas primarias en 2026, dijo Goity. Foto: Mirador Provincial
Sonó la campana de fin de ciclo lectivo 2025 y el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, trazó un balance "positivo" de la gestión y anticipó que el próximo año marcará un punto de inflexión para la escuela primaria, con la implementación del nuevo diseño curricular. Infraestructura, ordenamiento del sistema, cambios en el premio a la Asistencia Perfecta, alfabetización, concurso a cargos directivos y el debate sobre el uso de celulares en las escuelas formaron parte de la entrevista con El Litoral en la que el funcionario defendió las políticas educativas implementadas y proyectó los próximos desafíos.
-¿Qué balance hace, en general, del año que termina en materia educativa?
-El balance es positivo, siempre provisorio, porque los balances en materia educativa nunca son definitivos y queda muchísimo por hacer. Pero, en relación con los objetivos que nos propusimos cuando asumimos, podemos decir que estamos transitándolos con mejoras permanentes. En primer lugar, hubo una inversión muy fuerte en infraestructura escolar. Hoy podemos afirmar con certeza que todos los establecimientos educativos están mejor de lo que los recibimos. Algunos están mucho mejor, porque tuvieron intervenciones integrales o están en proceso de una mejora profunda, pero todos tuvieron alguna intervención. Llevamos más de 10.000 intervenciones en más de 2.000 establecimientos. También trabajamos para revertir el hacinamiento escolar en muchas escuelas, una problemática que venía desde hace muchos años, con el programa de 1.000 aulas. Ya tenemos en proceso más de 600 nuevas. Esto muestra una inversión consistente y sostenida.
De la misma manera, nos propusimos ordenar el sistema educativo en aspectos que no estaban funcionando como creíamos que debían hacerlo. Cumplir con 185 días de clases que plantea la Ley de Educación Nacional, respetar el calendario escolar, empezar y terminar las clases en las fechas previstas, no son datos menores. También logramos reducir sustancialmente el ausentismo docente. La regularidad del maestro en el aula es clave, sobre todo en los primeros niveles. No es lo mismo que un chico tenga uno o dos docentes en el año que 4, 5 o 6, como era habitual. Eso afecta profundamente el proceso de aprendizaje.
"Nos costó establecer una relación con los gremios docentes", admitió el ministro. Foto: Di Salvatore
-¿En qué porcentaje se redujo el ausentismo docente?
-Es difícil dar un porcentaje exacto porque también es difícil acordar un marco de comparación. Cuando asumimos, teníamos un 32% por sobre la planta funcional y un 25% sobre los recursos que se destinaban a cubrir ausencias. Eso se redujo de manera sustancial. Lo que sí podemos afirmar es que 86.000 docentes cobraron el premio por asistencia. En un primer momento eran entre 40.000 y 50.000. Ese crecimiento muestra claramente un impacto. Vamos a presentar un informe con más datos, pero más allá de los números, lo que se percibe es una mayor regularidad del docente en el aula.
-En relación con el premio por asistencia perfecta ¿Qué cambios evalúan introducir?
-Además de las actualizaciones del monto, que ya se fueron haciendo y seguramente continuarán el año próximo, estamos evaluando ajustes al esquema. Hoy ocurre que un docente que tuvo 2 o 3 faltas en todo el año puede perder el premio de un mes o incluso el trimestral, y eso no parece justo. Estamos analizando reconocer ese desempeño de manera semestral o anual. Por ejemplo, si un docente faltó dos veces en todo el año, no debería quedar excluido completamente del reconocimiento. Así que si no cobró dos premios en el año, se les reconocería esos meses que no percibió.
Es importante decir que no hay descuentos salariales: todos los docentes cobran el 100% del salario acordado en paritarias. Quiero aclarar que no es real que nadie falta porque todos nos enfermamos o tenemos problemas. Pero este premio es un suplemento adicional, que otros empleados públicos no tienen, y que reconocemos por la tarea central que el docente cumple en el aula.
-¿En qué estado está el proyecto de reforma curricular del nivel primario, que ya hubo encuentros con directivos?
-Esa va a ser una de las principales políticas del 2026. El nuevo diseño curricular ya viene desde antes, y nosotros trabajamos muy duro estos dos años con un equipo de 'curricularistas' para llegar a este diseño que es de avanzada, que propone transformaciones profundas para la escuela primaria. Ya fue socializado con supervisores y equipos directivos, está disponible en las escuelas y los docentes saben con qué base van a planificar el año próximo. El 2026 va a ser el año de la implementación y, de alguna manera, el año de la transformación de la escuela primaria. El diseño curricular ordena, orienta y es una herramienta fundamental, también para los padres, porque establece un marco de referencia de qué se espera que aprendan los chicos en cada año.
-¿Cuáles son los cambios más importantes que introduce este nuevo diseño?
-Introduce mayor carga en idiomas, conceptos nuevos vinculados a tecnología, aprendizajes progresivos bien definidos por año, incorpora más trabajo transversal y en equipo, y mayor flexibilidad curricular. Es un marco de referencia claro que también habilita experiencias propias del docente, pero con orientación y objetivos precisos. El 2026 va a ser un año de mucho debate y trabajo en este sentido.
-Siguiendo en el plano pedagógico ¿Qué resultados está dando el Plan de Alfabetización Raíz? ¿Ya tienen la evaluación del segundo test de lectura?
-Lo primero que logramos fue recuperar la centralidad de la discusión pedagógica. A veces con acuerdos y otras con disensos. Volver a poner en el centro de la escena qué aprenden los chicos, cómo aprenden y cómo sostenemos esos aprendizajes. El Plan Raíz es un ejemplo de eso. El primer gran logro fue la implementación plena en todas las escuelas y divisiones. También tenemos un indicador que son las devoluciones muy positivas de directivos y equipos pedagógicos, que observan mejoras concretas. Eso lo vamos a validar con los resultados de la prueba de lectura, cuyos datos vamos a tener en febrero, para comparar 2024 y 2025. Y vamos a hacer todas las mejoras que haya que hacer. Pero el balance es muy positivo porque construimos un plan, lo implementamos y ahora vamos a evaluar resultados. Y si hay chicos que no leen como esperamos, ahí es donde tenemos que trabajar con más fuerza.
El plan santafesino Raíz sienta sus bases en la propuesta de la doctora Beatriz Diuk, licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), doctora en Psicología (UNLP) e investigadora del Conicet. Crédito: El Litoral
Celular prohibido, con excepciones
-¿El ministerio va a prohibir el uso de celulares en las escuelas?
-La educación del presente y del futuro es digital, eso es indiscutible. Pero justamente por eso tenemos que enseñar a apropiarse de la lógica del mundo digital, así como es importante leer y escribir. Pero dicho esto, no significa libre uso de dispositivos personales. En el nivel primario, los celulares van a estar prohibidos, salvo que sea para uso pedagógico. En el nivel secundario, pueden existir por cuestiones familiares, pero no para su uso en el aula. No podemos permitir el libre acceso a redes sociales en la escuela porque no es seguro y porque está probado que interfiere en el proceso educativo. Vamos a trabajar con protocolos claros y a tener un programa fuerte de educación digital -que ya lo estamos trabajando en alianza con asociaciones, familias y organizaciones sociales- y con acompañamiento a las escuelas. Es decir, el celular va a estar prohibido, con excepciones pedagógicas muy bien definidas por los docentes.
El celular es un "distractor" en las aulas y buscan regularlo. Foto: El Litoral
-Sobre el concurso de ascenso a cargos directivos ¿Llegan a 2026 con la toma de posesión de los cargos?
-Sí, sí. Es un concurso muy grande y ambicioso, con un esfuerzo logístico y organizativo enorme porque integra todas las modalidades y niveles. Concursos anteriores duraban hasta cuatro años; este se está haciendo en la mitad del tiempo y es muy grande. En enero los aspirantes podrán hacer sus opciones mediante una computadora y en febrero se publicará la asignación de cargos, de acuerdo al orden de méritos. Hubiéramos querido hacerlo en diciembre pero hay cuestiones técnicas que resolver. Igualmente no queríamos que el 2026 pase sin resolver esta situación.
-¿Cuántos cargos vacantes hay en total?
-No tengo el número exacto, pero ronda los 6.000. En general, la cantidad de aspirantes es muy pareja a la cantidad de vacantes, e incluso en algunas zonas hay más vacantes que aspirantes. Con lo cual todos los que concursaron y aprobaron van a poder acceder a un cargo directivo.
-El gobernador sostuvo que una minoría muy ruidosa (20 ó 25% de los docentes) critica las políticas educativas, pero que la mayoría acompaña. ¿Coincide en esa visión?
-Sí, totalmente. Cuando uno mira los datos objetivos en este balance, hay muchas cuestiones muy positivas: 185 días de clases, empezar y terminar en tiempo y forma, escuelas en mejores condiciones, un plan de alfabetización en marcha, un concurso histórico, ordenamiento del sistema. Son cuestiones muy positivas pero a veces cuando uno toma determinadas opiniones, parece que la educación santafesina es un desastre. A veces hay intereses particulares, corporativos, que terminan construyendo un relato apocalíptico que no tiene correlato con la realidad. Entonces, lo que dice el gobernador es correcto. ¿Todo el mundo está contento con nuestra política educativa? Claramente no; hay gente enojada. Muchos de ellos estaban acostumbrados a ciertos privilegios y, entonces, es lógico que estén enojados.
Crédito: Archivo / Luis Cetraro
También nos costó establecer una relación con los gremios docentes; lamentablemente no pudimos llegar a acuerdos. En esto influye el contexto nacional y la pérdida de ingresos, que son comprensibles. Esto terminó construyendo una idea de un enfrentamiento con los docentes, que muchas veces es con el gremio. Entonces, hay gente que está enojada por diversos motivos, no todos acompañan, claramente, pero hay muchos docentes y directivos que sí respaldan las políticas que estamos llevando adelante.
La ley que falta
-Por último, ¿la provincia va a avanzar en una nueva ley de educación o no es un tema prioritario?
-Seguramente habrá un debate y va a ser muy importante. Pero creo que uno de los hechos más trascendentes de este año es la reforma de la Constitución de Santa Fe. El capítulo educativo establece el rol indelegable del Estado de conducir y sostener el sistema educativo y la obligación de rendir cuentas en términos de aprendizajes. Eso nos obliga a sancionar una nueva ley de educación, no para mirar el pasado, sino para proyectar el futuro, que habilite todos los cambios que necesite el sistema educativo. No vamos a terminar el 2027 sin una nueva ley que refleje la educación que queremos para Santa Fe.