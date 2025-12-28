Educación santafesina

Goity: balance y anticipo de reforma curricular en el nivel primario para 2026

El ministro de Educación de Santa Fe destacó la implementación de un nuevo diseño curricular como el eje central del próximo ciclo lectivo. También habló del ausentismo docente, los concursos directivos y el uso de celulares en las aulas. Los cambios en el premio a la Asistencia Perfecta beneficiarán a los que falten poco, una o dos veces al año.