Más de 35 mil chicos participan de una nueva edición de las Escuelas de Verano en Santa Fe

En el marco del programa provincial Santa Fe en Movimiento, el gobernador Maximiliano Pullaro puso en marcha la nueva edición de las Escuelas de Verano.
Donde más de 35 mil niños y adolescentes de entre 4 y 14 años disfrutarán de propuestas que combinan educación, deporte, recreación y cultura y que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe en 240 sedes distribuidas en 219 localidades de los 19 departamentos de la provincia.
Las Escuelas de Verano comenzaron este viernes 2 de enero y finalizarán el 30 de enero, teniendo como objetivo constituirse en espacios pedagógicos que den continuidad al proceso de alfabetización combinando propuestas educativas, deportivas, recreativas y culturales.
“Es la continuidad del ciclo lectivo para que los chicos y chicas puedan participar durante el verano de actividades recreativas donde se van a divertir y aprender diferentes deportes”, afirmó Pullaro durante la apertura oficial del ciclo en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Roldán.
En ese marco, el gobernador destacó que sin las Escuelas de Verano, “muchos chicos y chicas no tendrían la oportunidad de participar de un club o una actividad deportiva o recreativa y se tendrían que quedar en sus casas con dispositivos electrónicos o aburriéndose”, por lo cual remarcó que la idea es “que puedan seguir en contacto con sus amigos, la pasen bien y puedan practicar deportes”.
Las Escuelas de Verano están organizadas por el Gobierno Provincial, a través de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, y cuentan con 1.620 agentes entre docentes y guardavidas, que tienen como escenario educativo a las escuelas que constituyen las sedes del programa.
Centros de Educación Física, clubes, polideportivos comunales y municipales y otras dependencias del Estado provincial, a los que se suman otros espacios educativos, artísticos y culturales para su realización.
“Hicimos un gran esfuerzo para garantizar el desarrollo de este valioso programa vinculado a la educación, a la contención, a la integración, la convivencia y el disfrute del tiempo libre por parte de los más chicos y que sirven para seguir fortaleciendo los aprendizajes”, coincidieron el ministro de Educación, José Goity, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
Por su parte, el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde, destacó que en las Escuelas de Verano los chicos y chicas tendrán “deportes y servicio de alimentación para que disfruten de manera recreativa de las actividades”.
En tanto, la diputada provincial, Silvana Di Stefano, resaltó la inversión del Gobierno Provincial “en las Escuelas de Verano porque los chicos y chicas necesitan tener una continuidad, necesitan seguir viéndose con sus amigos”.
Por último, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, valoró que “todos los chicos y chicas de la ciudad tengan la oportunidad de venir a practicar distintas actividades, aprendan reglas y valores, y sobre todo se hagan amigos de otros niños y niñas”.
Las Escuelas de Verano apuntan a ser espacios de contención de las infancias y la juventud proponiendo actividades que permitan, en simultáneo, disfrutar del tiempo libre y continuar con los procesos de aprendizajes.
La integración, la participación y la convivencia son los ejes centrales de esta propuesta educativa que busca, entre otras cosas, ofrecer espacios que favorezcan la inclusión y continuidad educativa de niños, niñas y adolescentes en actividades físicas y deportivas que tiendan al desarrollo armónico e integral; brindar una propuesta de enseñanza de calidad.
Generar estrategias para abordar la continuidad del proceso de alfabetización, promover el desarrollo y conocimiento de distintas expresiones artísticas, lúdicas, culturales, tecnológicas y deportivas; colaborar en la construcción y respeto de las normas como elementos fundamentales de la vida en comunidad; promover el trabajo grupal y colaborativo.
Contribuir al ejercicio de la capacidad de reflexión crítica y autonomía personal; promover vínculos colaborativos entre la escuela, la familia y la comunidad con instituciones deportivas y espacios de recreación; garantizar la educación y alimentación saludable; y fomentar una conciencia tendiente al cuidado del ambiente, a la seguridad vial, a la educación emocional y las nuevas tecnologías.