San Justo

Recorrida por efectores de salud: Borla puso en agenda obras edilicias prioritarias

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió distintos centros de salud pública de la ciudad cabecera y asumió el compromiso de gestionar de manera urgente reparaciones edilicias necesarias para garantizar mejores condiciones de atención, especialmente ante los daños ocasionados por las recientes lluvias.