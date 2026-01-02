Recorrida por efectores de salud: Borla puso en agenda obras edilicias prioritarias
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, recorrió distintos centros de salud pública de la ciudad cabecera y asumió el compromiso de gestionar de manera urgente reparaciones edilicias necesarias para garantizar mejores condiciones de atención, especialmente ante los daños ocasionados por las recientes lluvias.
Borla, recorrió a comienzos de esta semana todos los centros de salud pública de la ciudad cabecera
A comienzos de esta semana, el senador Rodrigo Borla llevó adelante una recorrida por los centros de salud pública de la ciudad de San Justo, con el objetivo de interiorizarse sobre el funcionamiento actual de cada efector, escuchar las demandas del personal y relevar el estado de la infraestructura.
Durante la visita, el legislador puso especial atención en los problemas edilicios detectados en algunos establecimientos, particularmente aquellos vinculados a filtraciones y deterioro de techos.
Relevamiento
“Observamos algunos inconvenientes y por eso tomamos las imágenes y ya estamos en contacto con la cartera de Salud haciendo las gestiones como corresponde. Lo más urgente es solucionar las filtraciones producto de las lluvias, por ejemplo, en el Centro de Atención del barrio Fátima”, señaló Borla.
En ese sentido, el senador provincial y actual presidente del bloque Unidos en el Senado explicó que, de acuerdo con lo observado y con lo manifestado por el propio personal del centro.
"Sería necesario realizar un recambio del techo, ya que la cubierta actual afecta principalmente a algunos consultorios y a la sala de espera”, situación que impacta tanto en el trabajo diario de los profesionales como en la comodidad de los pacientes.
Visitas institucionales y diálogo con referentes locales
La agenda del senador Borla en la ciudad de San Justo incluyó también una visita al Centro y Residencia para Adultos Mayores (CRAM), donde mantuvo un encuentro con autoridades del Club de Leones, entidad impulsora y fundadora de la institución.
Durante la recorrida, dialogaron sobre el funcionamiento del espacio y reforzaron el vínculo de trabajo conjunto que se sostiene desde hace años, con gestiones permanentes orientadas al fortalecimiento de la atención de adultos mayores.
Finalmente, Borla se trasladó a la zona oeste de la ciudad, donde recorrió las instalaciones del Jardín Municipal “Píccola Luna”.
Allí visitó las aulas y mantuvo una reunión con el equipo directivo y docentes, con quienes intercambió opiniones y reflexiones sobre la realidad actual de la educación en los primeros niveles, destacando la importancia de acompañar y fortalecer estos espacios fundamentales para el desarrollo integral de la infancia.
De esta manera, el senador provincial reafirmó su compromiso de mantener un contacto permanente con las instituciones locales y de gestionar ante los organismos provinciales las soluciones necesarias para mejorar la infraestructura y los servicios que impactan directamente en la calidad de vida de la comunidad.