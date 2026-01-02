Presupuesto 2026: aprobación por mayoría simple expuso diferencias en el Concejo de San Javier

El Concejo Deliberante de San Javier aprobó el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión extraordinaria, en una votación ajustada que expuso fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El Concejo Deliberante de San Javier aprobó el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión extraordinaria, en una votación dividida que evidenció profundas diferencias entre oficialismo y oposición. Con un monto total de 12.288 millones de pesos y más del 60 % destinado al pago de salarios, la ordenanza fue sancionada por mayoría simple, con el voto definitorio de la presidenta del cuerpo, Paola Gauna, ante el empate registrado en el recinto.
El Concejo Deliberante de San Javier aprobó el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión extraordinaria, en una votación ajustada que expuso fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El presupuesto asciende a 12.288 millones de pesos, con algo más del 60 % destinado al pago de salarios, y fue sancionado por mayoría simple, gracias al doble voto de la presidenta del cuerpo, Paola Gauna, mecanismo previsto en el reglamento interno ante situaciones de empate.
Acompañaron la aprobación, además de la presidenta del Concejo, los ediles Gabriela Kogel y Enzo Zimmermann.
En tanto, votaron en contra los concejales del bloque justicialista Adrián Simil y Romina Cantero, junto al representante de La Libertad Avanza, Ariel Donnet, quienes argumentaron su rechazo en la falta de información solicitada al Departamento Ejecutivo Municipal.
Desde la oposición señalaron que, si bien el proyecto fue presentado en tiempo y forma en el mes de septiembre, no se contó con la documentación necesaria para realizar un análisis exhaustivo, especialmente en relación con la estructura de la planilla salarial, que concentra la mayor parte del gasto.
En ese sentido, remarcaron que la ausencia de datos precisos impidió evaluar con claridad los márgenes reales para el financiamiento de políticas públicas, obras y programas municipales.
Al finalizar la sesión, el concejal oficialista Enzo Zimmermann explicó que se trataron tres temas, destacando la aprobación del presupuesto como el punto central del debate.
Si bien ratificó el acompañamiento político al Departamento Ejecutivo, reconoció que se trata de una aprobación sin consenso pleno, y sostuvo que el resultado debe ser interpretado como una señal política que invita a profundizar el diálogo institucional durante el próximo año.
Por su parte, el concejal justicialista Adrián Simil afirmó que desde su bloque se solicitó oportunamente una planilla analítica completa del personal municipal, con el objetivo de determinar con precisión qué porcentaje del presupuesto representa el gasto salarial y cuánto queda disponible para otras decisiones de gobierno.
Según indicó, esa información no fue entregada en tiempo y forma, lo que motivó el voto negativo. Además, reclamó una mayor presencia de funcionarios en el Concejo y respuestas más claras a los pedidos de informes, al considerar que el órgano legislativo debe contar con todas las herramientas necesarias para ejercer su rol de control.
Cabe recordar que, aunque el presupuesto fue presentado dentro de los plazos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, su tratamiento se postergó hasta después del 10 de diciembre, fecha en la que asumieron los nuevos concejales, con el fin de que la partida presupuestaria para el año 2026 fuera analizada por el cuerpo legislativo en su actual conformación.