Sin consenso pleno

Presupuesto 2026: aprobación por mayoría simple expuso diferencias en el Concejo de San Javier

El Concejo Deliberante de San Javier aprobó el Presupuesto Municipal 2026 durante una sesión extraordinaria, en una votación dividida que evidenció profundas diferencias entre oficialismo y oposición. Con un monto total de 12.288 millones de pesos y más del 60 % destinado al pago de salarios, la ordenanza fue sancionada por mayoría simple, con el voto definitorio de la presidenta del cuerpo, Paola Gauna, ante el empate registrado en el recinto.