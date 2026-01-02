Nueva Plaza Alemania: más infraestructura, historia y espacios de encuentro en Esperanza

El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, encabezó este martes la inauguración de la obra de puesta en valor de la Plaza Alemania, ubicada en el barrio Oeste de la ciudad.
Con la presencia de autoridades provinciales, representantes de colectividades y vecinos del barrio Oeste, el intendente Rodrigo Müller encabezó la inauguración de la obra de renovación integral de la Plaza Alemania, un espacio histórico que fue modernizado para brindar mayor accesibilidad, seguridad y propuestas recreativas para todas las edades.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, encabezó este martes la inauguración de la obra de puesta en valor de la Plaza Alemania, ubicada en el barrio Oeste de la ciudad.
La intervención permitió renovar de manera integral este espacio público, incorporando infraestructura moderna, nuevos servicios y propuestas recreativas, sin perder el valor simbólico y cultural que lo vincula con la historia inmigrante de la ciudad.
Del acto participaron la diputada provincial Jimena Senn; el subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Obras Públicas, Marcelo Mántaras.
El subdirector provincial de Gestión Territorial del Hábitat, Claudio Ardisana; concejales, integrantes del gabinete municipal; representantes de la Asociación Alemana Deutscher Verein y de otras colectividades, además de vecinos y vecinas del sector.
Durante su discurso, Müller expresó su satisfacción por la inauguración de un nuevo espacio público destinado al disfrute comunitario.
“Así como lo hicimos con la Plaza Suiza, la Sirio Libanesa y la De Las Carretas, hoy seguimos renovando plazas que forman parte de nuestra identidad, que recuerdan a los inmigrantes que construyeron Esperanza y que, al mismo tiempo, incorporan infraestructura y juegos modernos”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la renovación de la Plaza Alemania “refleja una ciudad que mira al futuro sin olvidar su pasado, respetando la historia de estos espacios pero adaptándolos a las necesidades actuales, con más comodidad, accesibilidad, iluminación y propuestas recreativas innovadoras para niños y niñas”.
El intendente subrayó además que “cada intervención en una plaza es una mejora concreta en la calidad de vida del barrio” y alentó a los vecinos a “recuperar y apropiarse de los espacios públicos como lugares seguros para encontrarse, jugar y compartir”.
Por su parte, Marcelo Mántaras destacó que esta obra corresponde a la segunda de las cuatro plazas que se renovarán en Esperanza en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) y señaló que “son trabajos realizados con recursos de los santafesinos que regresan a la comunidad en forma de obras que mejoran la calidad de vida”.
A su turno, la presidenta de la Asociación Alemana Deutscher Verein, María Elena Engler, celebró la puesta en valor del espacio y recordó el proceso de gestión que permitió concretar la obra. “Agradecemos al intendente Rodrigo Müller y a todo su equipo por haber elegido este lugar para ponerlo en valor y deseamos que pueda ser disfrutado por todos los esperancinos”, expresó.
Durante la ceremonia, el intendente, junto a familiares de Carina Valdez y María de los Ángeles Segui, vecinos de la plaza que impulsaron y solicitaron oportunamente su mejora, realizaron la plantación simbólica de un árbol, como gesto de memoria, compromiso y proyección comunitaria.
La obra fue financiada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Programa de Obras Urbanas, y ejecutada de manera articulada por distintas áreas del municipio.
Los trabajos incluyeron la construcción de veredas perimetrales e internas en hormigón armado; la renovación integral del sistema de alumbrado con luminarias LED y cableado subterráneo; la ampliación del sistema de monitoreo con nuevas cámaras de seguridad; la incorporación de un patio de juegos temático y la restauración de los juegos existentes.
El recambio de mobiliario urbano; la puesta en valor del monumento; tareas de parquización con especies autóctonas; la instalación de un sistema de riego y la colocación de una estación solar matera con provisión de agua caliente y puertos USB.