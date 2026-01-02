Puesta en valor

Nueva Plaza Alemania: más infraestructura, historia y espacios de encuentro en Esperanza

Con la presencia de autoridades provinciales, representantes de colectividades y vecinos del barrio Oeste, el intendente Rodrigo Müller encabezó la inauguración de la obra de renovación integral de la Plaza Alemania, un espacio histórico que fue modernizado para brindar mayor accesibilidad, seguridad y propuestas recreativas para todas las edades.