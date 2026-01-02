San Agustín dio inicio a la temporada de verano 2026, con foco en el encuentro social y el deporte

La Comuna de San Agustín dejó oficialmente habilitada la pileta comunal correspondiente a la temporada de verano 2026, marcando el inicio de una de las propuestas recreativas más esperadas por la comunidad en el marco de las altas temperaturas.
Desde su apertura, el espacio funcionó de martes a domingos, en el horario de 15:00 a 20:00, brindando a vecinos y visitantes un ámbito seguro y adecuado para el disfrute, la recreación y la práctica deportiva.
La pileta comunal volvió a consolidarse como un punto de encuentro para familias, niños, jóvenes y adultos durante la temporada estival.
En cuanto al régimen de acceso, se dispuso el ingreso gratuito para niños y jóvenes en edad escolar, así como para jubilados, reafirmando el carácter inclusivo de la propuesta.
Para los residentes de la localidad, el valor de la entrada fue fijado en 2.000 pesos, mientras que los no residentes abonaron una tarifa de 5.000 pesos. En todos los casos, el ingreso se realizó presentando el Documento Nacional de Identidad.
Asimismo, se estableció que los menores de 8 años debían concurrir acompañados por un adulto responsable, como parte de las medidas de seguridad implementadas para el correcto funcionamiento del predio.
Desde la Comuna destacaron que la pileta comunal fue concebida como un espacio destinado al encuentro social, la recreación y el deporte, invitando a la comunidad a compartir el verano en un entorno cuidado y pensado para el disfrute colectivo.
Con esta apertura, San Agustín dio inicio formal a la temporada de actividades estivales, reforzando su oferta recreativa para vecinos y visitantes.