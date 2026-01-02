Departamento Las Colonias

San Agustín dio inicio a la temporada de verano 2026, con foco en el encuentro social y el deporte

Con el inicio de la temporada estival, la Comuna de San Agustín habilitó la pileta comunal, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio destinado a la recreación, el deporte y el encuentro social durante los meses de verano.