San Agustín dio inicio a la temporada de verano 2026, con foco en el encuentro social y el deporte

Con el inicio de la temporada estival, la Comuna de San Agustín habilitó la pileta comunal, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio destinado a la recreación, el deporte y el encuentro social durante los meses de verano.

Desde su apertura, el espacio funcionará de martes a domingos, en el horario de 15:00 a 20:00.
La Comuna de San Agustín dejó oficialmente habilitada la pileta comunal correspondiente a la temporada de verano 2026, marcando el inicio de una de las propuestas recreativas más esperadas por la comunidad en el marco de las altas temperaturas.

Desde su apertura, el espacio funcionó de martes a domingos, en el horario de 15:00 a 20:00, brindando a vecinos y visitantes un ámbito seguro y adecuado para el disfrute, la recreación y la práctica deportiva.

Durante todo el mes de enero, este espacio de acceso libre y gratuito ofrecerá juegos, actividades recreativas y educativas, fomentando valores como la integración, el compañerismo y el respeto.

La pileta comunal volvió a consolidarse como un punto de encuentro para familias, niños, jóvenes y adultos durante la temporada estival.

Detalles

En cuanto al régimen de acceso, se dispuso el ingreso gratuito para niños y jóvenes en edad escolar, así como para jubilados, reafirmando el carácter inclusivo de la propuesta.

Para los residentes de la localidad, el valor de la entrada fue fijado en 2.000 pesos, mientras que los no residentes abonaron una tarifa de 5.000 pesos. En todos los casos, el ingreso se realizó presentando el Documento Nacional de Identidad.

El Polideportivo Comunal se convirtió en el epicentro de la alegría, el movimiento y el encuentro.

Asimismo, se estableció que los menores de 8 años debían concurrir acompañados por un adulto responsable, como parte de las medidas de seguridad implementadas para el correcto funcionamiento del predio.

Recreación y deporte

Desde la Comuna destacaron que la pileta comunal fue concebida como un espacio destinado al encuentro social, la recreación y el deporte, invitando a la comunidad a compartir el verano en un entorno cuidado y pensado para el disfrute colectivo.

Con esta apertura, San Agustín dio inicio formal a la temporada de actividades estivales, reforzando su oferta recreativa para vecinos y visitantes.

