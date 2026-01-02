La formación como motor del desarrollo: San Javier certificó a egresados en carpintería
La intendente de San Javier, Ana Maribel González, encabezó la entrega de certificados a los egresados del curso de Auxiliar en Carpintería, una capacitación desarrollada en el marco del Programa Provincial Impulsa que refuerza el compromiso del municipio con la formación laboral, la generación de empleo genuino y el fortalecimiento del desarrollo productivo local.
San Javier apuesta a la formación laboral con la entrega de certificados en carpintería
La intendente de San Javier, Ana Maribel González, destacó una vez más la importancia de la formación laboral como herramienta central para el crecimiento de la ciudad y reafirmó los ejes que orientan su gestión: Desarrollo Económico, Trabajo y Empleo, junto al Desarrollo Humano e Infraestructura para el Desarrollo.
Egresados
En ese contexto, durante la jornada de ayer se llevó a cabo la entrega de 19 certificados a los egresados del curso Auxiliar en Carpintería, dictado en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio.
San Javier apuesta a la formación laboral con la entrega de certificados en carpintería
El acto fue encabezado por la intendente González y contó con la presencia del director provincial de Capacitación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, Gabriel Vega. Acompañaron el secretario de Desarrollo Productivo, Pablo Díaz, y el coordinador de Emprendedores, Robert Fernández.
La capacitación se desarrolló en el marco del Programa Provincial Impulsa, mediante un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el municipio, y tuvo una duración total de 80 horas.
El curso estuvo a cargo del capacitador Martín López y se caracterizó por una modalidad eminentemente práctica, que permitió a los participantes adquirir conocimientos aplicables al diseño y construcción de productos de madera, fortaleciendo así sus posibilidades de inserción laboral o desarrollo de emprendimientos propios.
Empleo genuino
Durante el acto, la intendente remarcó que uno de los pilares fundamentales de su gestión es la generación de empleo genuino, y afirmó: “Nuestro norte es crear trabajo, trabajo y más trabajo, brindando herramientas concretas para que nuestros vecinos puedan desarrollarse y crecer en su propia comunidad”.
San Javier apuesta a la formación laboral con la entrega de certificados en carpintería
Asimismo, González subrayó el valor de la capacitación continua y sostuvo: “Junto a la provincia apostamos a la formación laboral como una política pública clave para el empleo y la creación de nuevos emprendimientos, fortaleciendo el entramado productivo local”.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de San Javier continúa impulsando políticas activas de capacitación y empleo, consolidando un modelo de gestión que prioriza el desarrollo económico local, la inclusión social y la generación de oportunidades para todos los sanjavierinos.