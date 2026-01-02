Impulso al trabajo local

La formación como motor del desarrollo: San Javier certificó a egresados en carpintería

La intendente de San Javier, Ana Maribel González, encabezó la entrega de certificados a los egresados del curso de Auxiliar en Carpintería, una capacitación desarrollada en el marco del Programa Provincial Impulsa que refuerza el compromiso del municipio con la formación laboral, la generación de empleo genuino y el fortalecimiento del desarrollo productivo local.