Más infraestructura y turismo local: inauguraron el natatorio comunal de Ambrosetti

Con la presencia del senador provincial Felipe Michlig y autoridades locales, la Comuna de Ambrosetti inauguró la obra de puesta en valor del natatorio comunal “Claudio Guillermo Sosa”, una intervención integral que recupera uno de los principales espacios de recreación y encuentro familiar de la localidad, fortaleciendo la infraestructura turística y social.
El acto inaugural de la puesta en valor del natatorio comunal “Claudio Guillermo Sosa” fue encabezado por la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig.
Contó con la participación del senador provincial por el departamento San Cristóbal y presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, junto a integrantes del equipo de gobierno local, autoridades provinciales, representantes institucionales y numerosos vecinos.
Durante la ceremonia, la presidenta comunal destacó la importancia de la obra para la comunidad y afirmó que “se trata de una intervención integral que permitió recuperar y mejorar uno de los principales espacios de recreación de Ambrosetti, pensado para el encuentro, el disfrute familiar y la inclusión de todas las edades”.
Por su parte, el senador Felipe Michlig valoró el trabajo desarrollado por la actual gestión comunal y remarcó que la concreción de la obra fue posible gracias a gestiones realizadas ante la Secretaría de Turismo de la Provincia, en el marco de “políticas transformadoras impulsadas por el Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro”.
Como parte del acto protocolar, las autoridades realizaron el corte de cintas y el descubrimiento de una placa conmemorativa, dejando formalmente habilitado el renovado natatorio comunal.
La placa da cuenta de la puesta en valor total del predio, enumerando las principales intervenciones realizadas, entre ellas el cerco perimetral, la parquización, la incorporación de iluminación LED, y la construcción de una plaza húmeda con juegos y tobogán acuático.
Asimismo, se consignan en la placa las autoridades que hicieron posible la concreción de la obra: el gobernador Maximiliano Pullaro; el senador Felipe E. Michlig; el diputado provincial Marcelo O. González; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía; y la presidenta comunal Dianela Michlig.
El acto contó también con la presencia del delegado regional de Educación, Maximiliano Rodríguez; el subadministrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Sergio Cardozo; la subjefa de la Unidad Regional XIII de Policía, Marcela Fernández;.
El jefe de Comisaría XIII, Gastón Giménez; el juez comunitario de las Pequeñas Causas, Luis Sterren; además de autoridades locales y representantes de instituciones intermedias.
Al brindar precisiones sobre la ejecución de los trabajos, la presidenta comunal Dianela Michlig explicó que “la puesta en valor fue realizada mayoritariamente con recursos provenientes del Fondo de Obras Menores que recibe anualmente la comuna”.
En tanto, señaló que el tobogán acuático fue incorporado a partir de gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Plan de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe.
También se destacó que la proyección y dirección técnica de la obra estuvieron a cargo de las arquitectas comunales Giselle Boschietti y Evelyn Imhoff, quienes acompañaron el acto inaugural.
Durante su intervención, Sergio Cardozo, en representación de la Dirección Provincial de Vialidad, elogió el desarrollo de la localidad y expresó: “Ambrosetti es una verdadera perla. Es hermoso ver el grado de crecimiento y cómo todo está ordenado y bien administrado”.
En el marco de la jornada, el senador Felipe Michlig firmó dos convenios clave para continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva de Ambrosetti.
El primero corresponde al Programa Brigadier, destinado a la ejecución del proyecto “2.ª etapa – Nuevas instalaciones en el Club San Lorenzo de Ambrosetti”, y fue rubricado junto a la presidenta comunal Dianela Michlig y el presidente del club, Gastón Michlig.
El segundo convenio está orientado al techado de las canchas de bochas del mismo club y fue firmado por el senador, la presidenta comunal, el presidente del Club San Lorenzo y miembros de la Subcomisión de Bochas.
Al cierre del acto, el senador Felipe Michlig expresó su satisfacción por la puesta en valor del natatorio comunal y resaltó el profundo valor histórico y social que este espacio tiene para Ambrosetti.
Recordó que el natatorio fue impulsado originalmente por su padre, Juan José “Cacho” Michlig, con el objetivo de crear un lugar de encuentro y recreación para las familias, jóvenes y niños del pueblo.
Asimismo, evocó con respeto la figura de Claudio Guillermo Sosa, joven trabajador del natatorio que perdió la vida cumpliendo sus tareas, y cuyo nombre identifica al predio como símbolo de homenaje y memoria permanente.
Por su parte, Dianela Michlig concluyó destacando que “esta es otra obra muy esperada y soñada por la comunidad, que nos permite seguir avanzando en una mejor calidad de vida para todos los ambrosettinos”, reafirmando el compromiso de continuar gestionando obras que fortalezcan el desarrollo local y el bienestar de la población.