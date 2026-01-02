Departamento San Cristóbal

Más infraestructura y turismo local: inauguraron el natatorio comunal de Ambrosetti

Con la presencia del senador provincial Felipe Michlig y autoridades locales, la Comuna de Ambrosetti inauguró la obra de puesta en valor del natatorio comunal “Claudio Guillermo Sosa”, una intervención integral que recupera uno de los principales espacios de recreación y encuentro familiar de la localidad, fortaleciendo la infraestructura turística y social.