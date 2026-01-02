Opciones para toda la familia

Aprender y crear en verano: San Jerónimo Norte lanzó su propuesta de talleres

La Municipalidad de San Jerónimo Norte habilitó las inscripciones para los Talleres Municipales de Verano 2026, una propuesta pensada para aprender, crear y disfrutar durante la temporada estival, con actividades destinadas a diferentes edades e intereses.