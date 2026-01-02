Aprender y crear en verano: San Jerónimo Norte lanzó su propuesta de talleres
La Municipalidad de San Jerónimo Norte habilitó las inscripciones para los Talleres Municipales de Verano 2026, una propuesta pensada para aprender, crear y disfrutar durante la temporada estival, con actividades destinadas a diferentes edades e intereses.
La Municipalidad de San Jerónimo Norte anunció la apertura de inscripciones para los Talleres Municipales de Verano 2026, una iniciativa que año tras año busca brindar a la comunidad espacios de formación, recreación y encuentro durante los meses estivales.
En esta edición, la propuesta se destaca por una oferta integral que equilibra el bienestar físico, la expresión artística y la capacitación tecnológica.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de enero de 2026 o hasta agotar cupos.
Los interesados pueden anotarse de forma presencial en el Punto Digital, de lunes a viernes de 7:00 a 12:30 horas, o mediante el formulario online en el sitio web oficial del Municipio. Cada taller tiene un costo de 5.000 pesos mensuales, con pagos del 1 al 10 de cada mes.
Bienestar y Recreación al Aire Libre
Entre las novedades de este año, se suman propuestas pensadas para disfrutar de los espacios públicos de la ciudad:
Bicicleteadas Guiadas: Una actividad para fomentar el movimiento que iniciará el 5 de enero. Se realizará los lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 hs, partiendo desde el frente de la Municipalidad. La actividad está a cargo del grupo “Los Tres Mosqueteros” y cuenta con cupos ilimitados.
Tardecitas de Lecturas: Coordinado por María de los Ángeles Garnero, este taller invita a “viajar con la lectura” en el Vivero Municipal. Comenzará el 6 de enero con una frecuencia quincenal, los martes de 19:00 a 20:00 hs. Se solicita a los asistentes llevar equipo de mate.
Mindfulness y Movimiento Consciente: A cargo de Andrea Hoffmann, se dictará los martes y jueves de 20:00 a 21:00 hs en Plaza Libertad, comenzando el 6 de enero. Los participantes deberán asistir con su propio mat o mantita.
Capacitación Tecnológica y Artística
La tecnología y el arte también tienen un lugar central en la programación:
Manejo de Celulares e IA aplicada: Una propuesta innovadora a cargo de Ramiro Croatto que inicia el 7 de enero. Se dictará los miércoles de 18:00 a 20:00 hs en el Punto Digital. El cupo es limitado a 15 personas y cada participante debe llevar su propio dispositivo.
Taller de Canto para Adultos: Virginia Pintos estará al frente de este espacio que no requiere experiencia previa. Las clases inician el 6 de enero y se desarrollarán los martes de 19:00 a 21:00 hs en el Punto Violeta, con un cupo máximo de 20 personas.
Informática Básica: Orientado a herramientas digitales esenciales, inicia el 20 de enero en el Punto Digital. Se dictará martes y jueves de 18:30 a 20:00 hs bajo la tutela de Laura Montú (cupo para 15 personas).
Otras Propuestas Creativas
La grilla se completa con opciones que ya son un clásico o que apuntan a nichos específicos:
Automaquillaje y Maquillaje Social: Inicia el 7 de enero en el Punto Violeta (miércoles de 18:30 a 20:30 hs). Dictado por Lilian Sibona, requiere que cada alumno lleve sus materiales.
Armado de Vidrieras: A cargo de Ivón Decilio en el Salón Celeste, los miércoles de 14:00 a 16:00 hs, comenzando el 7 de enero.
Integración Artística (Teatro joven): Para adolescentes de 12 a 18 años. Comienza el 8 de enero en el Salón Católico, los jueves de 18:00 a 20:00 hs, con la coordinación de Nazareno Baldo.
Con esta amplia oferta, que en su mayoría tiene una duración de dos meses, la Municipalidad de San Jerónimo Norte reafirma su compromiso con la educación no formal y la cultura, invitando a los vecinos a aprovechar el verano para aprender y compartir.
