Música y cultura

La música fue protagonista en un emotivo cierre de año en Felicia

La música volvió a convertirse en un puente de emociones y encuentro en Felicia. En la jornada de ayer, la Banda Comunal de Felicia, junto al Ensamble de Vientos de Pilar, llevó adelante su cierre de año con un concierto excepcional en la Parroquia Santa Felicitas, ofreciendo a la comunidad una velada colmada de sensibilidad, talento y profundo contenido artístico.