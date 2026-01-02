La música fue protagonista en un emotivo cierre de año en Felicia

El templo se transformó en un escenario cargado de calidez, donde cada interpretación fue recibida con atención y emoción por parte del público presente.
La música volvió a convertirse en un puente de emociones y encuentro en Felicia. En la jornada de ayer, la Banda Comunal de Felicia, junto al Ensamble de Vientos de Pilar, llevó adelante su cierre de año con un concierto excepcional en la Parroquia Santa Felicitas, ofreciendo a la comunidad una velada colmada de sensibilidad, talento y profundo contenido artístico.
Las obras ejecutadas lograron transmitir no solo calidad musical, sino también el compromiso y la pasión que caracterizan a quienes integran estos espacios culturales, consolidando una noche que quedará en la memoria colectiva.
El concierto fue una clara muestra del trabajo sostenido que se viene desarrollando a lo largo del año en el marco del Programa Intercomunal de Bandas Comunales, una iniciativa que promueve la formación musical, el trabajo en equipo y el acceso a la cultura en distintas localidades de la región.
En este sentido, el desempeño de la Banda Comunal de Felicia y del Ensamble de Vientos de Pilar reflejó el crecimiento artístico alcanzado y el valor del esfuerzo compartido.
Desde el Ejecutivo comunal se destacó especialmente la labor del maestro Julián Ovando Salemi, así como la dedicación de cada uno de los integrantes del programa, quienes con constancia y vocación logran llevar música, arte y belleza a cada rincón de la comunidad.
Su tarea no solo fortalece la identidad cultural local, sino que también siembra valores, disciplina y sensibilidad a través del lenguaje universal de la música.
El cierre de año fue, sin dudas, mucho más que un concierto: fue un encuentro cargado de emociones, un reconocimiento al camino recorrido y una celebración de los logros alcanzados durante el año.
La comunidad de Felicia acompañó y agradeció con calidez a quienes hacen posible que la música siga siendo un espacio de unión, expresión y crecimiento compartido.