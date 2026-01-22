Paso a paso

Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla

La Certificación Negativa es un comprobante gratuito que emite ANSES y permite acreditar que una persona no percibe prestaciones ni programas sociales, ni cuenta con aportes previsionales u obra social. El trámite se realiza de manera simple a través de la web oficial o la app mi ANSES.