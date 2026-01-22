Certificación Negativa de ANSES: qué es, para qué sirve y cómo obtenerla
La Certificación Negativa es un comprobante gratuito que emite ANSES y permite acreditar que una persona no percibe prestaciones ni programas sociales, ni cuenta con aportes previsionales u obra social. El trámite se realiza de manera simple a través de la web oficial o la app mi ANSES.
La Certificación Negativa de ANSES se convirtió en un documento clave para miles de personas que necesitan demostrar su situación laboral y previsional ante organismos públicos, instituciones educativas, bancos, obras sociales o programas provinciales y municipales.
Se trata de una constancia oficial, gratuita y de fácil acceso, que cumple un rol central en distintos trámites administrativos.
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerdan que la certificación se puede obtener de forma completamente digital, sin necesidad de concurrir a una oficina ni solicitar turno previo.
¿Qué es la Certificación Negativa y para qué sirve?
La Certificación Negativa es un comprobante que emite ANSES en el que se deja constancia de que una persona no registra determinadas situaciones dentro del sistema de la seguridad social.
En términos simples, acredita que el ciudadano no percibe ingresos formales ni prestaciones gestionadas por el organismo al momento de la consulta.
Este documento suele ser solicitado para realizar trámites vinculados al acceso a servicios de salud, inscripción en programas sociales, solicitudes de becas, gestiones ante entidades bancarias o para acreditar ingresos nulos o inexistentes.
También es requerido en algunos casos por empleadores, universidades u organismos provinciales y municipales.
En la certificación se informa que la persona no registra, entre otros puntos:
Declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia.
Aportes o transferencias como autónomo, monotributista o personal de casas particulares.
Cobro de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo.
Cobro de programas sociales, Progresar o Prestación por Desempleo.
Prestaciones previsionales vigentes o inicio de trámites jubilatorios nacionales.
Cobertura de obra social.
Además, el comprobante indica si la persona se encuentra registrada como monotributista social, un dato que también resulta relevante para distintos trámites.
Cómo obtener la Certificación Negativa
El trámite para obtener la Certificación Negativa es sencillo y se puede realizar de manera online, tanto desde una computadora como desde el teléfono celular. ANSES ofrece dos vías oficiales para gestionarla: el sitio web institucional y la aplicación mi ANSES.
Para descargarla desde la web, se debe ingresar a la pág oficial y buscar la opción “Certificación Negativa”. Allí, el sistema solicita el número de CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. Una vez completados los datos, la constancia se genera de forma inmediata y puede descargarse o imprimirse.
La gestión también puede realizarse desde la app mi ANSES, disponible para dispositivos móviles. En este caso, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección “Mis datos” y seleccionar la opción correspondiente a la Certificación Negativa.
Desde el organismo aclaran que no es necesario contar con firma ni sello de un agente de ANSES, ya que la certificación obtenida por medios digitales tiene plena validez legal.
Un punto importante a considerar es que la Certificación Negativa tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Por ese motivo, si el trámite para el cual se la solicita se extiende en el tiempo, puede ser necesario volver a generarla.
ANSES recomienda verificar siempre que los datos personales estén actualizados antes de realizar la consulta, ya que la certificación refleja la información registrada en las bases del organismo al momento de su emisión.
Además, es importante recordar que la certificación solo acredita la situación previsional y social dentro del sistema de ANSES. Es decir, no reemplaza otros comprobantes de ingresos ni certificaciones laborales que puedan ser requeridas por organismos específicos.
Con un trámite ágil, gratuito y completamente digital, la Certificación Negativa se consolida como una herramienta fundamental para quienes necesitan demostrar su situación ante distintas instituciones. ANSES recuerda que tanto la web oficial como la app mi ANSES son los únicos canales habilitados para obtener este comprobante de manera segura.