Jubilaciones en febrero 2026: aumento confirmado y montos actualizados

En febrero de 2026, los adultos mayores y pensionados del sistema previsional argentino verán un aumento en sus haberes, fruto de la actualización periódica que establece la ANSES en función de la evolución de los precios.
Con la actualización automática por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los haberes de febrero y mantiene un refuerzo extraordinario que beneficia principalmente a los jubilados con menores ingresos.
Este ajuste —que responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en diciembre de 2025— se suma a un refuerzo extraordinario que se mantiene vigente y busca reforzar los ingresos más bajos.
La actualización de febrero se traduce en un incremento cercano al 2,8 % sobre los haberes vigentes en enero, lo que impacta en diversas prestaciones previsionales.
La jubilación mínima, es decir, el haber básico que reciben quienes han completado los requisitos para jubilarse, pasa a ubicarse en torno a los $359.000, antes de sumar cualquier complemento.
Además de este ajuste, continúa un bono extraordinario de $70.000, que se acredita junto con el haber mensual.
Esta suma se otorga íntegramente a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC), y se aplica proporcionalmente a beneficiarios con ingresos superiores, hasta un tope que iguala el total a cobrar al de la mínima con bono incluido.
Cómo quedan algunos de los principales montos en febrero de 2026:
Jubilación mínima: alrededor de $359.000 en base, más $70.000 de bono, totalizando unos $429.000.
Jubilación máxima: supera los $2,4 millones, aún sin el bono, que no aplica a este tramo.
PUAM: cerca de $287.000 de haber básico, con bono incluido asciende a unos $357.000.
PNC por invalidez o vejez: en torno a los $251.000 de base, alcanzando unos $321.000 con el plus.