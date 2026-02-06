Revisión en marcha

Arribó una nueva misión del FMI, en medio del ruido por el INDEC

La comitiva encabezada por Cubeddu y Joshi llegó a Buenos Aires para monitorear las metas del programa por US$ 20.000 millones, con un desembolso de US$ 1.000 millones en juego, en medio de las tensiones generadas tras la salida de Lavagna.