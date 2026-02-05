Los cambios en el INDEC provocaron nuevas críticas de Cavallo contra el Gobierno

Domingo Cavallo salió en defensa de Joaquín Cottani luego del cruce con Luis Caputo por las críticas vinculadas a la actualización de la fórmula de medición de la inflación.
Tras la postergación del Gobierno, que derivó en la renuncia del titular del organismo Marco Lavagna del INDEC, Cottani reveló que la fórmula estuvo lista desde junio de 2024 y debía aplicarse en el segundo semestre de ese año.
En una entrada de su blog titulada “La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, Cavallo sostuvo que las observaciones de Cottani se expresaron “con total buena fe y espíritu de crítica constructiva”, y las presentó como alertas sobre riesgos macroeconómicos relevantes.
“Lo que dice Cottani no podría ser más constructivo, porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad”, dijo Domingo Cavallo, exministro de Economía, y añadió que esas advertencias alertan sobre la posibilidad de un atraso del tipo de cambio.
La disputa se enmarca en la polémica por la nueva metodología del INDEC para la inflación: Cottani afirmó que la fórmula estaba lista en junio de 2024 y que debió aplicarse en el segundo semestre de ese año, con mayor peso para los servicios, y cuestionó que su postergación fuera por “una cuestión tan nimia”.
Horas después, Luis Caputo, entonces ministro, respondió en LN+: “No le presto atención a lo que dice, porque es parte de esa gente. Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó”, dijo el ministro.
Ante esas acusaciones, Cottani rechazó haber atacado al Gobierno y señaló que no se fue “enojado” de la gestión: “Yo quiero ayudarlos a no cometer errores. Le hice un favor a Caputo cuando ningún economista aceptaba ser parte de su equipo en noviembre de 2023, por su trayectoria anterior con Mauricio Macri”, dijo el exviceministro.
Por otra parte, Cavallo incorporó material audiovisual para respaldar su lectura: compartió videos de intervenciones públicas de Cottani y un registro en el que aparece junto a Carlos Menem explicando el rumbo del plan de convertibilidad, con el objetivo declarado de refutar la idea de un largo periodo sin intentos de reformas.
También aludió a episodios electorales pasados para enfatizar el riesgo que, a su juicio, generan determinados comportamientos: afirmó que, de no haber sido por la intervención de terceros en un momento crítico antes de la elección del año pasado, se habrían comprometido resultados favorables al Gobierno y que “Milei tenía esto claro antes de ser elegido presidente”, texto que Cavallo incluyó en su entrada.
El conflicto público entre quienes integraron equipos económicos durante la gestión previa vuelve a poner en primer plano la discusión técnica sobre cómo medir la inflación y la decisión política de cuándo aplicar la nueva fórmula.
Como consecuencia verificable, la implementación del indicador actualizado continúa postergada por el Gobierno, mientras las voces críticas y sus defensores mantienen el debate público sobre costos y beneficios de la medida.