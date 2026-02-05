"Cooperar, no desvalorizar": fuerte reacción de Santa Fe a los dichos de Caputo sobre textiles

Las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la industria textil no cayeron nada bien en casi ningún ámbito; ni entre fabricantes de indumentaria ni entre autoridades, al menos, del gobierno santafesino.
El gobernador Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo coincidieron en que la competitividad mejora con menos carga tributaria. Más de 3600 personas trabajan en la actividad.
El funcionario nacional abrió la semana con un entrevista radial en la que afirmó: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”.
A una industria golpeada por la caída del consumo interno y la carga fiscal, y que pelea en condiciones desparejas con la apertura de las importaciones, factores que se aceleraron en los dos últimos años. semejante afirmación no la ayuda.
A propósito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, echó un poco más de leña al fuego al afirmar, horas después, que “con la importación de un jean no se pierden puestos de trabajo”.
Ambos conceptos generaron la rápida reacción de fabricantes del sector, incluso de quienes apoyaron en su momento el actual modelo económico y dicen estar “desilusionados”. En los últimos días salieron a cuestionar los dichos de los funcionarios nacionales y a reclamar a las autoridades “que reaccionen”.
En la provincia de Santa Fe hay más de 270 empresas vinculadas a la actividad, tanto a la elaboración de prendas de vestir como de productos textiles, que emplean a 3600 a 3700 personas de manera formal.
Este miércoles el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo, que con sus dichos, Caputo “cae una propia contradicción”, y explicó que las comparaciones con otros países deben hacerse teniendo en cuenta la carga impositiva.
“Si quisiéramos comparar, lo tenemos que hacer con la misma base impositiva que tienen en otros lugares del mundo, que no es la que tenemos aquí”, argumentó en diálogo con los medios desde la ciudad de Rosario.
“Hay que seguir bajando impuestos, porque para que las industrias puedan ser competitivas, como lo son en otros países, la carga tributaria es fundamental”, explicó, en coincidencia con los empresarios del sector.
“En Santa Fe, esta fue la ley tributaria en la que más impuestos se bajaron en los últimos años”, dijo el mandatario para resaltar luego que “quienes vivimos en el interior de la República Argentina y vemos que las pequeñas industrias son el motor económico del país, estas declaraciones nos generan enormes diferencias”.
Poco después el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, se pronunció en la misma línea.
“Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño”, advirtió el funcionario mientras reclamó políticas nacionales que mejoren la competitividad y destacó la baja de impuestos provinciales como respaldo al sector productivo.
El ministro trazó un contraste claro entre la postura nacional y la política santafesina de apoyo a la industria local. “Estas declaraciones (las de Caputo y Adorni) a veces hacen mucho daño, sobre todo cuando provienen de funcionarios de alto rango”.
Y agregó: “Decir que nunca se compró ropa en Argentina es desconocer nuestra historia productiva y, prácticamente, desconocer la vida cotidiana del país. Es una mirada que desvaloriza a miles de trabajadores y empresas que sostienen un sector con fuerte identidad y arraigo”.
Puccini reclamó además que se bajen los impuestos que paga la producción textil argentina para que puedan competir de mejor manera con los productos que llegan de afuera. “En nuestro país, la industria textil siempre pagó altos impuestos”, señaló.
En sus declaraciones, el ministro reivindicó la trayectoria del sector textil en Santa Fe y su impacto social y económico. “La producción textil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra provincia, no solo en las grandes ciudades como en Rosario, donde hay marcas que son emblema, sino también en pueblos y localidades pequeñas”.
“Yo mismo vengo de ese mundo: mi madre trabajó en empresas textiles. Conocemos a los dueños, a los operarios y a las comunidades que dependen de esta actividad”, señaló.
Puccini también cuestionó las comparaciones implícitas que, a su entender, surgen de las declaraciones de Caputo. “Comparar una empresa argentina con otra de países que cuentan con subsidios, cargas impositivas mucho más bajas y políticas de apoyo distintas es, cuanto menos, injusto”. “Y hacer ese tipo de declaraciones desde el Estado sin contemplar estas diferencias es aún peor”, sostuvo.
En contraste con la mirada nacional, el funcionario santafesino remarcó la necesidad de trabajar de manera articulada entre Nación y Provincia. “Son momentos para cooperar, no para desvalorizar la producción local".
"El Gobierno nacional tiene herramientas clave para fortalecer al sector: reducir cargas tributarias, revisar el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque y las retenciones, e invertir en infraestructura para mejorar la competitividad”, afirmó.
Y añadió: “En Santa Fe ponemos a disposición financiamiento, ciencia aplicada, infraestructura productiva y una agenda de apertura de mercados junto al sector privado. Nuestra lógica es apoyar al que produce, no desalentar su trabajo”.