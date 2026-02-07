Juan Cruz Giménez, defensor de NNyA

Ley penal Juvenil: “La solución no empieza ni termina con la baja de la edad de imputabilidad”

El tema llegará el jueves 12 al Congreso Nacional mientras suma voces que discuten su oportunidad. “Es necesario repensar el Sistema de Protección como mecanismo de prevención y también de responsabilización”, pero no “en condiciones traumáticas”, advierte Giménez.