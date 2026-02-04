Tribunales

Caso Jeremías Monzón: impusieron una serie de medidas "confidenciales" a los dos menores involucrados en el crimen

El juez Urdiales dispuso que lo ocurrido durante la audiencia se mantenga bajo reserva. Las medidas fueron aplicadas a los dos adolescentes de 14 y 15 años, que debido a su edad no serán juzgados.