Caso Jeremías Monzón: impusieron una serie de medidas "confidenciales" a los dos menores involucrados en el crimen

El juez Urdiales dispuso que lo ocurrido durante la audiencia se mantenga bajo reserva. Las medidas fueron aplicadas a los dos adolescentes de 14 y 15 años, que debido a su edad no serán juzgados.

Bruno Rugna, abogado de la familia de Jeremías Monzón. Foto: Guillermo Di SalvatoreBruno Rugna, abogado de la familia de Jeremías Monzón. Foto: Guillermo Di Salvatore
A puertas cerradas y bajo estricto mandato de confidencialidad se desarrolló este miércoles la audiencia multipropósito en la que se definió el futuro de los dos adolescentes no punibles involucrados en el crimen de Jeremías Monzón.

Caso Jeremías Monzón: impusieron una serie de medidas "confidenciales" a los dos menores involucrados en el crimen. Foto: Guillermo Di SalvatoreDefinen el futuro de los dos adolescentes no punibles. Foto: Guillermo Di Salvatore

El juez penal Gustavo Urdiales dispuso una serie de medidas, de aplicación inmediata, que alcanzan a los menores de 14 y 15 años.

La imposición de las mismas fue solicitada al magistrado por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, quien participó de la audiencia junto al fiscal Luis Schiappa Pietra.

Fiscal de Menores, Francisco Cecchini Y Luis Schiappa Pietra, fiscal. Foto: Guillermo Di SalvatoreLos fiscales Francisco Cecchini y Luis Schiappa Pietra. Foto: Guillermo Di Salvatore

Dichas medidas habían sido propuestas por la secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

