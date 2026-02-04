Previo a la audiencia

Caso Jeremías Monzón: qué propone el gobierno santafesino y cómo abordó la contención

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dio detalles de las ideas respecto a la baja de la imputabilidad desde la Casa Gris. También hablaron desde la Secretaría de Niñez sobre el futuro de los jóvenes acusados.