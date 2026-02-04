Caso Jeremías Monzón: qué propone el gobierno santafesino y cómo abordó la contención

En la antesala de la audiencia en tribunales de Santa Fe para definir cuáles son las medidas a tomar con los menores de edad acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el gobierno provincial detalló parte de su propuesta y abordaje.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dio detalles de las ideas respecto a la baja de la imputabilidad desde la Casa Gris. También hablaron desde la Secretaría de Niñez sobre el futuro de los jóvenes acusados.
Desde las 11 horas se realizó la audiencia multipropósito presidida por el juez Gustavo Urdiales y que también cuenta con la presencia de representantes de ambas partes del caso.
Desde el gobierno santafesino, el máximo enviado fue el Ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, quien habló con CyD Litoral antes de ingresar a la discusión: “Hicimos una propuesta que después está en manos de Fiscalía y se va a discutir en la audiencia en el marco de lo que la ley nos permite hoy en día”.
Cococcioni hizo foco en la edad de la punibilidad de los menores como el foco del debate del sistema penal juvenil: “Creemos que hay que discutir urgentemente la baja la baja con posibilidad a nuestro criterio de perforación del mínimo, es decir, de ir más abajo de la edad en casos excepcionales, graves que lo ameriten y cuando hay un dictamen de peritos que acreditan que el menor tuvo la capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.
“Para aquellos menores que siempre pueda haber que no resulten punibles, tiene que haber a nuestro criterio la posibilidad de una medida restrictiva, una medida en algunos casos hasta de internación”, agregó el ministro.
De cara a la discusión nacional, el funcionario de Seguridad adelantó que la Casa Gris se puso “a disposición de los legisladores nacionales por la provincia de Santa Fe para ir también al Congreso y dar esa discusión”.
Daniela León, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, complementó las expresiones de Cococcioni: “Hemos hecho una propuesta de las medidas que están previstas hoy en el nuevo código”, y aclaró que no se pueden dar precisiones sobre las mismas “porque aún no está el resultado de la audiencia”.
“El organismo de aplicación va a ser la Secretaría de Niñez, pero en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es lo que tenemos para decir, no podemos hablar de las propuestas porque se hablará luego del resultado de la audiencia”, remarcó la funcionaria.
Tras ser consultada por El Litoral sobre la viabilidad de un traslado de los menores de edad acusados de matar al joven santotomesino, León indicó que si es posible, luego de que el abogado de la víctima, Bruno Rugna, hiciera pública la intención.
Un ejemplo reciente de esta metodología es el caso del joven de 16 años que cometió ocho robos durante el mes de enero en San José del Rincón y fue trasladado al E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela.
León detalló que desde el área de Niñez de la provincia se han elevado “más de 15 actas de intervenciones, hemos tenido entrevistas a los progenitores, en algunos casos a familia ampliada, también a los propios adolescentes y todo ese material lo tiene el fiscal”.
Cococcioni también indicó al respecto: “Respecto de las personas que serían objeto de la medida, no se le ha anticipado tengo entendido, y eso es algo que tiene que formar parte de lo que se discute. Son medidas que eventualmente impondrá un magistrado y tendrán que cumplirlas”.
“Obviamente ha habido un contacto y una contención desde el principio con la familia de Jeremías, no sólo por cuestiones relativas al al la información sobre la causa, sino también en la el acompañamiento, en la contención, el poder escucharlos y que sepan que con todas las herramientas que tengamos en la provincia de Santa Fe va a estar para acompañar las víctimas”, comentó el encargado de la cartera de Seguridad.