Trasladaron a Rafaela al menor de edad detenido por una serie de robos en Rincón

El joven de 16 años de edad había sido aprehendido un total de ocho veces en un mes en el departamento La Capital.
Este sábado se llevó a cabo el traslado a la ciudad de Rafaela de un joven detenido por un total de ocho robos en menos de un mes en San José del Rincón.
El adolescente de 16 años fue aprehendido por última vez el pasado jueves tras la intervención del personal de la Comisaría Distrito 14°, dependiente de la Sexta Zona de Inspección.
La Jefatura de la Unidad Regional “I” informó que este sábado, se cumplió con la medida dispuesta por la Justicia de Menores de la provincia de Santa Fe.
El traslado se inició a las 14:00 horas desde el Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.) de la ciudad de Santa Fe. El destino final es el E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela, donde el joven quedará alojado a disposición del magistrado interviniente.
El operativo fue ejecutado por personal de la División Traslado de Detenidos, utilizando el móvil policial, bajo un estricto protocolo de seguridad para garantizar la integridad del detenido y el éxito de la misión.
Las tareas contaron con la supervisión directa de la Jefatura de la División Operaciones Policiales juntamente con la Sexta Zona de Inspección.
Según el informe consolidado de la dependencia policial, el menor estaría relacionado con al menos ocho hechos delictivos ocurridos entre el 7 y el 29 de enero, todos dentro de la jurisdicción de Rincón.
Las actuaciones permitieron reconstruir una cronología inquietante, que incluye robos en comercios, despensas y viviendas, algunos de ellos con importantes perjuicios económicos para las víctimas.