#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Operativo policial

Trasladaron a Rafaela al menor de edad detenido por una serie de robos en Rincón

El joven de 16 años de edad había sido aprehendido un total de ocho veces en un mes en el departamento La Capital.

E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela al que fue trasladado. Crédito: Google MapsE.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela al que fue trasladado. Crédito: Google Maps
Seguinos en
Por: 

Este sábado se llevó a cabo el traslado a la ciudad de Rafaela de un joven detenido por un total de ocho robos en menos de un mes en San José del Rincón.

El adolescente de 16 años fue aprehendido por última vez el pasado jueves tras la intervención del personal de la Comisaría Distrito 14°, dependiente de la Sexta Zona de Inspección.

Mirá tambiénSan José del Rincón: aprehendieron por octava vez en el mes a un menor de 16 años

​La Jefatura de la Unidad Regional “I” informó que este sábado, se cumplió con la medida dispuesta por la Justicia de Menores de la provincia de Santa Fe.

El traslado se inició a las 14:00 horas desde el Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.) de la ciudad de Santa Fe. El destino final es el E.S.P.A. (Espacio de Acompañamiento y Supervisión) ubicado en la ciudad de Rafaela, donde el joven quedará alojado a disposición del magistrado interviniente.

menor detenido robo RincónEl momento y lugar de la detención del joven.

El operativo fue ejecutado por personal de la División Traslado de Detenidos, utilizando el móvil policial, bajo un estricto protocolo de seguridad para garantizar la integridad del detenido y el éxito de la misión.

Las tareas contaron con la supervisión directa de la Jefatura de la División Operaciones Policiales juntamente con la Sexta Zona de Inspección.

Ocho robos en menos de un mes

Según el informe consolidado de la dependencia policial, el menor estaría relacionado con al menos ocho hechos delictivos ocurridos entre el 7 y el 29 de enero, todos dentro de la jurisdicción de Rincón.

Mirá tambiénLas Paltas no se quedará sin agua potable mientras se ejecute la obra de ampliación

Las actuaciones permitieron reconstruir una cronología inquietante, que incluye robos en comercios, despensas y viviendas, algunos de ellos con importantes perjuicios económicos para las víctimas.

  • 7 de enero de 2026, calle Independencia y Cortada Yerbe: El menor fue identificado mediante registros fílmicos en el interior de un comercio, donde sustrajo distintos elementos aprovechando la ausencia de los propietarios.
  • 9 de enero de 2026; en Gamboa 1402: Se produjo un robo a locales comerciales, logrando la policía recuperar una notebook marca HP y bebidas alcohólicas tras un allanamiento realizado en un domicilio de Independencia y Puerto de los Padres.
  • 23 de enero de 2026 ; Inés Álvarez 1295: El adolescente forzó la puerta de ingreso de una despensa y sustrajo 60.000 pesos en efectivo y mercadería variada, según la denuncia radicada por el propietario.
  • 24 de enero de 2026: en San Martín 1657: Previo romper la vidriera, ingresó al local “M/P Indumentaria”, donde se constató la faltante de prendas de vestir, perfumes y mochilas.
  • 24 de enero de 2026 : en Independencia y Cortada Fonavi: En un nuevo golpe a un comercio, sustrajo packs de vino, botellas de vodka, cigarrillos y dinero en efectivo, dándose a la fuga antes de la llegada policial.
menor detenido robos RincónParte de los elementos seceustrados en una de las últimas ocasiones.
  • 27 de enero de 2026 : en Cortada Yerbe, barrio Los Espinillos: Tras barretear rejas de una vivienda, se apoderó de una suma cercana al millón de pesos, en uno de los hechos de mayor impacto económico registrados en la causa.
  • 27 de enero de 2026: en Independencia y Terraplén: Fue sorprendido cuando intentaba robar un televisor de 55 pulgadas, que logró ser recuperado luego del alerta inmediato de vecinos.
  • 29 de enero de 2026 : en Independencia e Inés Álvarez: El joven fue visualizado saltando desde una ventana de un comercio, transportando bolsas de consorcio. Posteriormente se constató la faltante de 75.000 pesos, indumentaria deportiva de varios clubes y botellas de vodka.
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
San José del Rincón
Rafaela
Inseguridad en Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro