Santa Fe: la Justicia prohibió la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón

La Justicia de Santa Fe dictó una medida cautelar que prohíbe la difusión total o parcial del video y otros materiales audiovisuales del asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente apuñalado por otros menores de edad a fines de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet.
La decisión judicial responde al pedido presentado por la familia de la víctima, que explica que la circulación del material no solo no aporta a la investigación, sino que causa un profundo daño emocional y revictimiza permanentemente a los suyos.
El tribunal ordenó que las plataformas digitales y redes sociales bloqueen, eliminen y desindexen cualquier registro vinculado al caso, tanto en formato de video como de audio.
La medida incluye el oficio a empresas que administran plataformas como Facebook, TikTok, X, Instagram, Telegram y WhatsApp, entre otras, para retirar y prohibir la difusión de esas imágenes en redes y aplicaciones de mensajería. Asimismo, también se instruyó a organismos de comunicación y canales de televisión para que no reproduzcan ese contenido audiovisual, bajo apercibimiento de la ley.
El reclamo de la familia
La madre de Jeremías y sus representantes legales habían planteado que la circulación del video, que muestra con extrema crudeza el momento del crimen, produce un daño profundo en el entorno familiar y en la comunidad, y les impide transitar el duelo con tranquilidad.
Desde la querella sostuvieron que la difusión responde tanto a “morbosidad” como a intereses ajenos al proceso judicial.
Los abogados de la familia, que trabajaron durante la feria judicial para agilizar la presentación, también remarcaron que el material forma parte de la investigación y de evidencias que deben ser peritadas, por lo que su circulación pública podría implicar vulneraciones a la custodia probatoria del expediente penal.
Impacto de la viralización
Antes de la prohibición, el video había comenzado a circular en redes sociales, aplicaciones de mensajería y algunos medios de comunicación, lo que generó indignación social y un fuerte impacto emocional en la comunidad, además de revivir el dolor de la familia de Jeremías.
El abogado de la familia destacó que se investigará el origen de la filtración del video, para determinar cómo se escapó de la custodia y quiénes fueron responsables de su difusión.
Además, familiares y amigos organizaron marchas y campañas de firmas para pedir justicia y un cambio en las leyes sobre imputabilidad penal juvenil, frente a la situación que desencadenó el crimen de Jeremías.