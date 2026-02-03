Crimen de Jeremías Monzón: definirán qué medidas aplicar a los dos adolescentes no punibles

La causa que investiga el crimen que conmocionó al país, el homicidio del joven Jeremías Monzón, tendrá una nueva instancia este miércoles. La Justicia santafesina podría imponer una serie de medidas a los dos adolescentes de 14 años que participaron del asesinato, cuya corta edad imposibilita su juzgamiento.
Cuando L.P. y B.V. fueron imputados y liberados, quedaron bajo la órbita de la secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. El organismo se encargó de revisar las particularidades del caso y propondrá la aplicación de una serie de medidas con el objetivo de mitigar los riesgos tanto para los menores, como los que ellos suponen para la sociedad.
El juez Gustavo Urdiales estará a cargo de la audiencia. Foto: Guillermo Di Salvatore
La audiencia fue solicitada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, y agendada por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para este miércoles 4 de febrero a las 11. Según el calendario de audiencias del Poder Judicial, la misma será presidida por el juez penal Gustavo Urdiales.
El crimen
Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe.
Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
La audiencia fue fijada a las 11 de la mañana. Foto: Luis Cetraro
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba 23 puñaladas realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.
Cuatro imputados
Tras la confirmación del crimen, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo M.B.A., la adolescente que luego fue imputada como coautora del “homicidio triplemente calificado” y permanece privada de su libertad en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). También imputaron a dos chicos de 14 años.
A mediados de enero fue detenida la única adulta que habría estado involucrada en el asesinato -hasta ahora-. Nadia Ivón Juárez (41), madre de M.B.A., fue imputada como partícipe secundaria del homicidio tras la confirmación de que se reunió con los menores una hora después del crimen y los acompañó hasta el Parque del Sur, donde descartaron las armas y elementos utilizados para matar a Jeremías.
El crimen causó gran conmoción.
Para la fiscalía, Juárez conocía las intenciones de los adolescentes y se comprometió a prestar ayuda posterior para asegurar la impunidad del grupo. El juez Luis Octavio Silva dispuso su prisión preventiva.