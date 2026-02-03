Por la quema de pastizales el humo cubrió la ciudad de Santa Fe este martes

La ciudad de Santa Fe amaneció este martes cubierta por una espesa cortina de humo, producto de una serie de incendios de pastizales registrados desde el lunes en distintos puntos del área metropolitana.
Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron durante toda la jornada del lunes y la madrugada del martes para controlar múltiples focos ígneos en Santa Fe, Alto Verde, San José del Rincón y Santo Tomé.
Las quemas, cuyo origen no pudo ser determinado, obligaron a un intenso despliegue de Bomberos Zapadores y Voluntarios de la zona, que trabajaron durante varias horas para contener y extinguir los focos, algunos de gran magnitud.
Uno de los primeros episodios se produjo el lunes al mediodía en la zona norte de la capital provincial, sobre avenida Monseñor Rodríguez al 6700, en el límite con la ciudad de Recreo.
Allí, personal del Cuartel Zona Norte intervino para sofocar un incendio desarrollado sobre ramas y arbustos en un campo de grandes dimensiones, que afectó una superficie aproximada de 100 por 50 metros. Las tareas se extendieron hasta pasadas las 14, con apoyo del Comando Radioeléctrico.
Horas más tarde, ya por la tarde, otra dotación debió acudir a Alto Verde, en el sector de La Boca, a la altura de la Escuela Nº 645.
En esa área de reservorio, el fuego avanzó sobre pastizales y demandó un trabajo prolongado con mochilas de agua hasta su total extinción. El área afectada fue estimada en unos 300 por 200 metros.
En San José del Rincón, durante la madrugada del martes, se registró un incendio en el basural municipal ubicado sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura del kilómetro 9.
El fuego tomó un montículo de basura de unos 50 metros de extensión y fue controlado con una línea devanadera y elementos de zapa, con presencia policial de la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.
La ciudad de Santo Tomé concentró varios de los episodios más relevantes. Durante el lunes se reportaron incendios de pastizales en distintos puntos: en la zona de Chapeaurouge y Belgrano, en calle Seguís al 3700 y en el sector de Aristóbulo del Valle al 3300, donde trabajaron en conjunto dotaciones locales y del cuartel Santa Fe.
Ya entrada la tarde, otro foco se desató en la intersección de calles 4 y 33, con una afectación estimada de 300 por 300 metros, que requirió además la colaboración de bomberos voluntarios de Sauce Viejo.
La sucesión de incendios y las condiciones ambientales favorecieron la acumulación de humo, que se hizo especialmente visible durante la mañana del martes en la capital provincial.
Si bien todos los focos fueron controlados, desde los cuarteles intervinientes se reiteró la importancia de extremar cuidados y evitar cualquier tipo de quema, ante el riesgo que representan para el ambiente, la salud y la seguridad de la población.