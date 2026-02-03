Tribunales de Santa Fe

Prisión preventiva para el hermano del ladrón muerto en un intento de robo a un arbolito

Así lo resolvió la Justicia a pedido de la fiscal María Laura Urquiza. El imputado, Brian Gonzalo Gómez, está acusado de participar en una tentativa de robo calificado ocurrida en enero en Santa Fe, que terminó con la muerte de su hermano tras la reacción armada de la víctima.