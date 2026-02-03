Prisión preventiva para el hermano del ladrón muerto en un intento de robo a un arbolito

La Justicia provincial ordenó este lunes la prisión preventiva de Brian Gonzalo Gómez, de 29 años, investigado como uno de los autores de un intento de robo a un “arbolito” ocurrido el mes pasado en la ciudad de Santa Fe.
Así lo resolvió la Justicia a pedido de la fiscal María Laura Urquiza. El imputado, Brian Gonzalo Gómez, está acusado de participar en una tentativa de robo calificado ocurrida en enero en Santa Fe, que terminó con la muerte de su hermano tras la reacción armada de la víctima.
La resolución fue adoptada en una audiencia desarrollada en los tribunales locales, a pedido de la fiscal María Laura Urquiza, y se enmarca en una causa de alto impacto que tuvo como saldo la muerte de Mauro Nicolás Gómez, hermano del imputado.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sergio Carraro, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público de la Acusación. Al referirse a la decisión, la fiscal Urquiza señaló que “el magistrado remarcó que el ilícito es sumamente complejo y grave”, y subrayó que se trata de un hecho cometido “en un contexto de actuación conjunta y organizada”.
En ese sentido, la funcionaria recordó que el imputado “llevó a cabo su accionar delictivo junto con otras personas, entre las que se encontraba su hermano Mauro”, quien murió tras recibir un disparo efectuado por la víctima al resistirse al robo.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el viernes 9 de enero el imputado, su hermano y al menos otros dos hombres “se distribuyeron funciones con el fin de robar 6.000 dólares”.
Según explicó Urquiza, los integrantes del grupo “se trasladaron en dos motocicletas hasta las inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, que era el punto de encuentro convenido con la víctima para concretar una compraventa de divisas”.
“La intención era apropiarse de dinero ajeno por la fuerza”, sostuvo la fiscal, al describir el plan previo que derivó en el ataque.
Urquiza detalló que, mientras Brian Gómez y dos de los acompañantes aguardaban a bordo de las motos, “Mauro se dirigió a pie y portando un arma de fuego hacia donde estaba el hombre al que pretendían robarle”.
Frente a esa situación, agregó que “en un exceso de la legítima defensa, la víctima utilizó otra arma para oponer resistencia al ataque”, lo que provocó la muerte del agresor y dio origen a una investigación judicial que ya tuvo instancias previas en los tribunales santafesinos.
El imputado es investigado como autor de una tentativa de robo calificado, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada. Con la prisión preventiva ya ordenada, la causa continuará su curso mientras el acusado permanece detenido.