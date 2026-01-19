Declaró en tribunales

"Alcancé a sacar mi arma y apreté el gatillo", dijo el arbolito acusado de matar a un ladrón

Fue imputado este lunes por homicidio calificado con exceso en la legítima defensa y recuperó la libertad bajo medidas alternativas. Antes relató a la jueza cómo se desarrolló la secuencia fatal: “Tenía una mala espina pero decidí confiar igual”.