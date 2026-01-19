"Alcancé a sacar mi arma y apreté el gatillo", dijo el arbolito acusado de matar a un ladrón
Fue imputado este lunes por homicidio calificado con exceso en la legítima defensa y recuperó la libertad bajo medidas alternativas. Antes relató a la jueza cómo se desarrolló la secuencia fatal: “Tenía una mala espina pero decidí confiar igual”.
A diez días del crimen, el acusado contó que se defendió de un robo. Foto: Guillermo Di Salvatore
“Creí que me iban a matar”, repitió varias veces Guillermo T. el hombre de 40 años que la semana pasada quedó detenido, investigado por un confuso homicidio en la ciudad de Santa Fe y a quien este lunes la Justicia le concedió la libertad bajo alternativas al considerar que actuó “con exceso de la legítima defensa”.
La audiencia de atribución imputativa duró apenas 20 minutos, durante los cuales el implicado aprovechó para hacer su descargo.
La jueza Rosana Carrara le concedió la libertad bajo alternativas por acuerdo de partes. Foto: El Litoral
Aunque se presentó como trabajador del rubro “refrigeración” y “compra venta de autos”, Guillermo T. reconoció que la mañana del viernes 9 de enero acudió a una cita en la vía pública para concretar la venta de sus ahorros en billetes estadounidenses.
Dólares para vender
“Recuerdo el día y me da mucho miedo”, dijo a la jueza Rosana Carrara, mientras intentaba ordenar la secuencia, en la que termina perdiendo la vida Mauro Nicolás Gómez, de 33 años.
“El día del hecho me convocan porque yo tenía unos dólares que quería vender” -dijo- y explicó que la negociación fue “por Whatsapp” pero que “no sabía quiénes eran ni cómo consiguieron mi teléfono”.
Situó la escena en inmediaciones de las calles Dr. Zavalla y Juan de Garay, en el sector oeste de la capital provincial. Recordó que “tomé por un pasaje (Echeverría)” y que finalmente “estacioné mi auto por Zavalla, entre el pasaje y Juan de Garay”.
Bajo la lluvia
Eran las 10.35 de la mañana y llovía en la capital provincial, por lo que descendió del vehículo con un paraguas, al ver a una persona que lo esperaba en la esquina. Antes, mientras aguardaba en el auto, le llamó la atención la presencia de motos “tipo enduro” que circulaban por el lugar.
La víctima fatal fue identificada como Mauro Nicolás Gómez (33). Foto: Guillermo Di Salvatore
“Tenía una mala espina pero decidí confiar igual”, lamentó el declarante. Entonces “me encuentro con una persona que me distrae hablando”. En ese momento “llovía, estaba con un paraguas y en eso aparece un tercero por el costado. Sentí el hierro frío en el brazo, pensé que me mataban”.
Acto seguido confesó: “Alcancé a sacar mi arma y con un reflejo involuntario apreté el gatillo”. Atribuyó al miedo la decisión de huir del lugar. “Había motos por todos lados, mucha gente, estaba muy asustado, creí que me iban a matar. Actué en mi defensa porque creí que me iban a matar”, repitió por tercera vez.
Legítimo usuario
Asesorado por el abogado particular Alejo Almirón -del estudio Alfonso Garrone-, el hasta entonces detenido aceptó responder las preguntas del fiscal de la Unidad de Homicidios, Estanislao Giavedoni.
El fiscal Giavedoni interrogó al imputado en medio de su declaración. Foto: Archivo
-Manifestó que usted saca su arma y dispara. ¿Cuál es el arma?
Como parte del acuerdo, Guillermo T deberá fijar domicilio (el cual quedó reservado a las partes); firmar una vez por mes ante el MPA; una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del lugar del hecho; y la prohibición para la tenencia y portación de armas.
El crimen se produjo la mañana del viernes 9 de enero en Dr. Zavalla al 1900. Foto: Guillermo Di Salvatore
Según la hipótesis fiscal, Guillermo T. se defendió con su arma registrada -una pistola Bersa calibre 22- de un nintendo de robo del que participaron al menos cuatro personas, una de las cuales también se encontraba armada.
Como consecuencia del hecho, Mauro Nicolás Gómez falleció en la calle, al recibir dos impactos del mencionado calibre que en su recorrido afectaron órganos vitales.
El hermano del fallecido, Brian Gonzalo Gómez, permanece tras las rejas dado que también habría participado del intento de robo. En tanto que existen dos personas prófugas y cuyas identidades se desconoce por el momento.