Detuvieron al "arbolito" señalado como autor del crimen en barrio Roque Saénz Peña

En un giro decisivo para una causa que sacudió a barrio Roque Sáenz Peña, durante la mañana de este jueves la policía detuvo al cambista señalado como el autor del disparo que terminó con la vida de Mauro Nicolás Gómez, el viernes pasado, en la zona de Doctor Zavalla al 1900.
El operativo se concretó en barrio Santa Rita, donde agentes policiales llevaron adelante un allanamiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 40 años, sindicado como quien accionó el arma de fuego en el episodio fatal. En el procedimiento también fue secuestrada un arma, que ahora será sometida a peritajes para determinar si se trata de la utilizada en el hecho.
La hipótesis que se vino abajo
En las primeras horas posteriores al crimen, las versiones indicaban que todo se había producido en el marco de un intento de asalto a un camión distribuidor de gaseosas, y que un custodio habría disparado contra uno de los ladrones. Sin embargo, con el correr de los días, la investigación dio un vuelco contundente.
La fiscal María Laura Urquiza, a cargo de la pesquisa, logró reunir elementos probatorios clave que derribaron por completo aquella hipótesis inicial.
Un plan criminal distinto
Según pudo reconstruirse, Mauro Gómez, junto a su hermano y al menos otros dos delincuentes, planificó un asalto contra un cambista informal, conocido en la jerga como “arbolito”. El objetivo era apoderarse de 6.000 dólares estadounidenses sin entregar nada a cambio.
“La banda se movilizaba en dos motocicletas y se dirigió hasta las inmediaciones de Zavalla al 1900, donde habían acordado encontrarse con una persona interesada en una compraventa de divisas”, explicó la fiscal.
Urquiza detalló que, mientras los cómplices aguardaban sobre los birrodados, Gómez descendió armado para interceptar a la víctima. Pero el desenlace fue inesperado: al advertir que iba a ser atacada, la persona citada opuso resistencia armada.
“El enfrentamiento fue inmediato y Gómez falleció en el acto”, sostuvo la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación. Tras el disparo mortal, el cambista detenido y los otros involucrados se dieron a la fuga.
Con la detención concretada y el arma en poder de la Justicia, se espera que en las próximas horas el acusado sea formalmente imputado en los tribunales santafesinos. La causa, que comenzó envuelta en confusión, empieza ahora a mostrar su verdadera trama.