Homicidio en barrio Alfonso: sostienen que el fallecido y su hermano asaltaron a un “arbolito” que "se defendió" a los tiros
El familiar del joven muerto fue imputado este miércoles por la fiscal María Laura Urquiza. Su hipótesis es que ambos y otras personas que escaparon le habían tendido una “emboscada” a un alguien que fue hasta allí a hacer un negocio con moneda extranjera.
La fiscalía sostiene que el joven fallecido era ladrón y estaba armado. Foto: El Litoral
Un hombre de 29 años cuyas iniciales son B. G. G. fue imputado por un violento intento de robo cometido el viernes de la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. Este sujeto es hermano de Mauro Nicolás Gómez, quien fue abatido ese día, en la cuadra de calle Zavalla al 1900, en barrio Alfonso.
La fiscal María Laura Urquiza realizó la atribución delictiva ante el juez Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
Inmediatamente después del homicidio quedaron en la mira trabajadores de una empresa de bebidas y su custodio que hacían un reparto en la zona cuando ocurrió el hecho. Los cuatro habían sido detenidos, pero rápidamente fueron liberados y la causa tomó otro rumbo totalmente distinto.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo ahora como principal hipótesis de la investigación que Mauro Gómez, su hermano B. G. G. y otras personas que no están identificadas le tendieron una trampa a un “arbolito”, al que habrían convocado al lugar para -supuestamente- hacer un cambio de pesos por una importante suma de dólares.
Siempre en base a lo que sostiene la fiscalía, el hombre dedicado al cambio informal de billetes habría estado armado y -al defenderse de los ladrones- sería quien efectuó el disparo que terminó con la vida de Gómez.
Homicidio en barrio Alfonso. Mauro Nicolás Gómez. El litoral
En motos
"Alrededor de las 10:30 del viernes de la semana pasada, el imputado, Mauro Gómez y al menos otros dos hombres se distribuyeron funciones con el fin de apoderarse de 6.000 dólares estadounidenses".
La fiscal afirmó que "en dos motocicletas, los integrantes de la banda criminal fueron hasta las inmediaciones de Dr. Zavalla al 1.900, donde habían acordado encontrarse con una persona interesada en concretar una compraventa de divisas".
Al respecto, aclaró que "el imputado y sus acompañantes pretendían apropiarse del dinero ajeno por la fuerza y sin entregar nada a cambio".
Asimismo, la funcionaria del MPA expuso que "mientras el hombre de iniciales B. G. G. y los otros dos involucrados lo esperaban a bordo de los birrodados, Mauro Gómez descendió con un arma de fuego para interceptar a la víctima".
En tal sentido, indicó que "al advertir que iba a ser agredida, la persona que había sido citada mediante engaño opuso resistencia armada y Gómez falleció en el acto".
En tanto, Urquiza planteó que "inmediatamente después, el imputado y sus acompañantes se fueron del lugar".
Delitos
Al hombre investigado se le atribuyó haber cometido una tentativa de robo calificado (por haber sido en poblado y en banda y por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada).
Las medidas cautelares se debatirán el lunes 2 de febrero, en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En tal sentido, la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para el hombre investigado.