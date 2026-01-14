Santa Fe

Homicidio en barrio Alfonso: sostienen que el fallecido y su hermano asaltaron a un “arbolito” que "se defendió" a los tiros

El familiar del joven muerto fue imputado este miércoles por la fiscal María Laura Urquiza. Su hipótesis es que ambos y otras personas que escaparon le habían tendido una “emboscada” a un alguien que fue hasta allí a hacer un negocio con moneda extranjera.