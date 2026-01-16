Crimen en barrio Roque Sáenz Peña

"Fue lo peor que me pasó en la vida"; el custodio del camión repartidor rompió el silencio

El trabajador relató cómo quedó involuntariamente atrapado en el hecho que terminó con un delincuente muerto y lo llevó a ser detenido. "No sé si seguiré trabjando de esto", sentenció.