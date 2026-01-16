Homicidio

En Alto Verde: mataron a un joven de un tiro en la espalda

La víctima tenía 18 años. El violento suceso ocurrió en el pasaje 2 de la Manzana 3. Tras recibir el impacto fue trasladado al hospital Cullen donde arribó ya fallecido. Es el segundo crimen de 2026 en el departamento La Capital