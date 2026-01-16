#HOY:

En Alto Verde: mataron a un joven de un tiro en la espalda

La víctima tenía 18 años. El violento suceso ocurrió en el pasaje 2 de la Manzana 3. Tras recibir el impacto fue trasladado al hospital Cullen donde arribó ya fallecido. Es el segundo crimen de 2026 en el departamento La Capital

Un joven de 18 años fue asesinado de un tiro en la espalda, en un grave suceso ocurrido durante la mañana del viernes en el distrito costero de Alto Verde.

De acuerdo a los primeros informes la víctima fue identificada como Tomás Juarez (18), quien fue baleado minutos antes de las 8 cuando se encontraba en el pasaje 2, de la Manzana N°3.

Del hecho se tuvo conocimiento cuando una mujer llamó desesperada al 911 dando cuenta que un joven se encontraba agonizando en el sector mencionado.

Los primeros uniformados que arribaron al lugar procedieron a realizarle maniobras de RCP al herido, hasta que se produjo el arribo de una unidad sanitaria.

Una vez a bordo de la ambulancia se constató que la bala ingresó por la espalda y quedó alojada en la zona de la clavícula. Varios móviles policiales acompañaron la unidad sanitaria, abriendo camino, en su trayecto hasta el hospital Cullen.

Al cabo de dramáticos minutos, pese a los esfuerzos realizados, el joven arribó ya sin vida al hospital.

En cuanto a los pormenores del hecho la madre de la víctima, apuntó que su hijo tenía problemas de vieja data con un grupo de individuos del barrio, quienes por estas horas están siendo intensamente buscados.

Lo ocurrido se registra como el segundo crimen doloso que ocurre en Santa Fe capital, en lo que va del presente año.

