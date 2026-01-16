Incendio y destrucción total de un automóvil en Santo Tomé

Un incendio de proporciones consumió por completo un automóvil en la madrugada de este viernes en Santo Tomé. El siniestro ocurrió alrededor de las 5.10 en la intersección de República de Chile y Centenario, y dejó como saldo pérdidas materiales totales, aunque sin personas lesionadas.
Cuando los Bomberos Zapadores del cuartel Santo Tomé llegaron al lugar, el panorama ya estaba definido: un Citroën C3 Aircross, naftero, ardía en su totalidad sobre la cinta asfáltica de calle Centenario, con el frente orientado hacia el norte. Las llamas habían tomado el interior y el exterior del rodado, sin dar respiro ni margen para un rescate parcial.
Un intento desesperado
Minutos antes del despliegue oficial, el propietario del vehículo, un hombre de 56 años domiciliado en la ciudad de Santa Fe, junto a un vecino de la cuadra, de 59, intentaron contener el avance del fuego con un extintor. El esfuerzo fue en vano: el proceso combustivo ya estaba lanzado y avanzó sin control.
Bajo el mando del personal actuante, los bomberos procedieron a las tareas de extinción utilizando una línea devanadera de la unidad. La intervención permitió sofocar las llamas y asegurar la escena, aunque el daño ya era irreversible.
Daños totales
El informe es contundente: el automóvil sufrió afectación total, tanto en su estructura externa como en el habitáculo. Al momento del incendio, el rodado conservaba sus cuatro ruedas y la batería, lo que refuerza la intensidad con la que se desarrolló el foco ígneo.
En el lugar trabajó también personal policial de la Comisaría 12ª de Santo Tomé, a bordo del móvil 11184, cumpliendo tareas de prevención y resguardo del sector mientras se desarrollaban las labores de emergencia.
El operativo concluyó cerca de las 6 de la mañana. No se registraron personas lesionadas, aunque el hecho dejó una postal repetida en la crónica urbana: un vehículo reducido a chatarra y una madrugada alterada por el fuego.