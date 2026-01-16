Lomas de Zamora: joven de 18 años murió tras descompensarse en pileta

Un joven de 18 años murió luego de ahogarse en la pileta de un predio del partido bonaerense de Lomas de Zamora, tras sufrir una descompensación mientras estaba en el agua. A pesar de los intentos de reanimación realizados por guardavidas y personal médico, no se pudo salvar su vida.
El hecho se produjo en la mañana del miércoles 15 de enero, en un predio ubicado sobre la calle Homero, entre Bayona y Eirbag.
Maniobras de RCP
Según el parte oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la policía acudió al lugar tras notar la presencia de un numeroso grupo de personas. Los efectivos constataron que los guardavidas realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven, identificado como Brandon Ezequiel Cuevas.
Su hermana relató que comenzó a convulsionar mientras todavía estaba sumergido en el agua, por lo que fue rescatado de inmediato y asistido por el personal presente. Minutos después, llegó una ambulancia del SAME y los profesionales continuaron con la RCP, pero a las 11.03 se confirmó su fallecimiento por ahogamiento.
Investigación y pericias
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora inició actuaciones bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”. Asimismo, se dispuso la intervención de Policía Científica y del médico policial para realizar las diligencias correspondientes.
Tras finalizar las pericias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial por una cochería, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso. Actualmente, se investiga si el joven tenía antecedentes médicos que pudieran haber influido en el trágico desenlace.