Insolados y deshidratados: rescataron a dos veleristas a la deriva en Puerto Madero

Dos hombres fueron rescatados este jueves luego de ser hallados descompensados a bordo de un velero que permanecía a la deriva en el Río de la Plata, a la altura de Puerto Madero. Ambos presentaban un cuadro compatible con golpe de calor, producto de la exposición prolongada a las altas temperaturas.
El episodio fue advertido por personas que se encontraban en la zona, quienes observaron que los ocupantes de la embarcación estaban inconscientes y dieron aviso de inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). En paralelo, se activó el protocolo de intervención de las autoridades marítimas.
Fuera de peligro
Personal médico asistió a los hombres en el lugar, donde lograron estabilizarlos. Según se informó, no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que se encontraban fuera de peligro.
De acuerdo con las primeras estimaciones, el velero habría quedado a la deriva durante varias horas hasta ser avistado, y los tripulantes podrían haber permanecido cerca de 20 horas sin poder maniobrar la embarcación para regresar a tierra firme.
Ola de calor
El hecho se produjo en el marco de una jornada marcada por temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), contexto en el que las autoridades reiteran las recomendaciones para evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar las precauciones al realizar actividades náuticas.