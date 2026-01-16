#HOY:

Bernal: robaban montados a un caballo, escaparon al galope y terminaron detenidos

La Policía atrapó a dos menores acusados de asaltar a vecinos montados a caballo, un animal que también habría sido robado. La captura ocurrió tras una persecución en patrulleros que quedó filmada y se viralizó, mientras la causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Una modalidad tan insólita como peligrosa quedó al descubierto en las últimas horas en Bernal, partido de Quilmes: dos menores fueron detenidos acusados de asaltar a vecinos montados a caballo, en una secuencia que terminó con una persecución que se multiplicó en redes.

Según se informó, ante la reiteración de denuncias, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes montaron un operativo y detectaron a los sospechosos, que al advertir la presencia policial intentaron escapar al galope por varias cuadras mientras los patrulleros los seguían.

La detención se concretó tras una maniobra arriesgada: uno de los uniformados logró sujetar a uno de los jóvenes en plena fuga, provocando su caída y la del caballo, lo que permitió reducir a ambos y poner fin a la persecución.

Toda la secuencia fue registrada en video por otro efectivo y luego se viralizó, alimentando el impacto del caso por lo inusual de la modalidad delictiva y la espectacularidad de la captura.

La investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Quilmes, que analiza las medidas a adoptar por tratarse de menores. En paralelo, el caballo fue rescatado y trasladado a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono en el distrito.

