Video

Bernal: robaban montados a un caballo, escaparon al galope y terminaron detenidos

La Policía atrapó a dos menores acusados de asaltar a vecinos montados a caballo, un animal que también habría sido robado. La captura ocurrió tras una persecución en patrulleros que quedó filmada y se viralizó, mientras la causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.