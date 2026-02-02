Sobre el caso Jeremías

Pullaro reabre el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Santa Fe

Durante una recorrida por localidades de los departamentos Caseros y General López el gobernador sostuvo que el Estado “no tiene herramientas” para privar de la libertad a menores que cometen delitos graves, y reclamó revisar la edad de imputabilidad y el tratamiento de los inimputables.