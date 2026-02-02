Pullaro reabre el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Santa Fe
Durante una recorrida por localidades de los departamentos Caseros y General López el gobernador sostuvo que el Estado “no tiene herramientas” para privar de la libertad a menores que cometen delitos graves, y reclamó revisar la edad de imputabilidad y el tratamiento de los inimputables.
Pullaro en su visita a Carmen, hizo entrega de un patrullero para fortalecer la seguridad local.
En el marco de una recorrida por localidades de los departamentos General López y Caseros, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue consultado sobre la posible baja de la edad de imputabilidad penal. En ese contexto, reafirmó su postura y cuestionó el actual enfoque del sistema.
“Hace siete u ocho años ya lo planteaba con mucha fuerza cuando era ministro de Seguridad: el Estado tiene un problema muy grave con los delitos cometidos por menores y con un régimen de imputabilidad que no le brinda ninguna herramienta para privarlos de la libertad”, sostuvo.
El gobernador recorrió localidades de los departamentos General López y Caseros.
Pullaro recordó antecedentes que, a su entender, vuelven imprescindible el debate: “Lo planteé con fuerza cuando ocurrió el caso de Juan Cruz Ibáñez y también antes. Y, por supuesto, en el caso de Jeremías Monzón, que fue un hecho brutal por su violencia y sus características. Esto expone un problema que el Estado y los legisladores deben revisar: no solo la baja de la edad de imputabilidad, sino también qué hacemos con los inimputables, porque hoy el Estado no puede privarlos de la libertad”.
En esa línea, agregó: “Trabajar sobre esto significa actualizar las normas para la Argentina de hoy. Se tiene que terminar esa mirada garantista que presenta a los violentos y a los delincuentes como víctimas y no como victimarios de la sociedad”.
El gobernador también hizo referencia a su posición previa en el Congreso: “Hace dos años fui a defender la Ley Antimafia porque creía -y sigo creyendo- que era una herramienta legal valiosa para combatir el crimen organizado en Santa Fe. En ese momento fui muy criticado por sectores de izquierda y de derecha; incluso sentí que parte del sistema judicial se oponía a mis planteos sobre la baja de la edad de imputabilidad”.
La agenda del gobernador comenzó en Venado Tuerto, donde trabajó sobre un plan de obras públicas para la ciudad, acompañado por el ministro Lisandro Enrico y el intendente local, Leonel Chiarella.
Respecto del crimen de Jeremías Monzón, afirmó: “Hoy el debate vuelve a emerger a partir de un caso aberrante. La indignación social es comprensible: dos adolescentes que cometieron un asesinato brutal están en libertad y el Estado no tiene herramientas para aislarlos. Ese hecho moviliza a la ciudadanía y nos obliga a reflexionar sobre las normas que necesitamos en la República Argentina”.
Y concluyó: “Vuelvo a dar este debate con honestidad y franqueza. Creo que debemos bajar la edad de imputabilidad. Un homicidio doloso es un acto moralmente repudiado por la sociedad y nadie puede desconocer la gravedad de lo que hace. Necesitamos herramientas para proteger a la comunidad y aislar a quienes cometen crímenes de esa magnitud”.
La agenda del gobernador comenzó en Venado Tuerto, donde trabajó sobre un plan de obras públicas para la ciudad, acompañado por el ministro Lisandro Enrico y el intendente local, Leonel Chiarella. Luego, en Cafferata, anunció inversiones en el marco del Programa Caminos Productivos y entregó aportes del Programa de Obras Urbanas (POU).
En Cañada Ucle, visitó la obra de restauración de la Estación del Ferrocarril, financiada con fondos del POU. Los trabajos incluyeron la renovación completa de la instalación eléctrica, restauración de aberturas originales, revoques interiores, cielorrasos y pintura general. Las mejoras permitirán habilitar tres salones de usos múltiples con áreas de servicio para talleres, cursos, charlas y actividades culturales y sociales.
En Villada, el gobernador entregó un aporte del POU y anunció la construcción de un playón deportivo con obras complementarias.
En Villada, entregó un aporte del POU y anunció la construcción de un playón deportivo con obras complementarias. En Sanford, estaba prevista la recorrida por el club local y firma de un convenio para obras de bacheo dentro del POU. En Carmen, hizo entrega de un patrullero para fortalecer la seguridad local.
Acompañaron al gobernador, además del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la senadora por General López, Leticia Di Gregorio; el senador por Caseros, Eduardo Rosconi; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y los presidentes comunales de Cafferata (Joan Franco Stramesi), Cañada de Ucle (Orlando Pruzzo), Carmen (Walter Czelada), Villada (Diego Dealbera) y Sanford (Marco Zaninovic), entre otras autoridades.