Seguridad

Chiarella destacó avances claves contra el narcotráfico en Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, expresó su satisfacción por los avances logrados en la lucha contra el microtráfico, tras una serie de allanamientos que permitieron desarticular búnkers de venta de droga y detener a referentes de organizaciones narco. Destacó el trabajo conjunto con la Justicia, el Ministerio de Seguridad y la Provincia.