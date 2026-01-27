Reciclado e inclusión: cómo la separación de residuos creó empleo formal en la Planta de Tratamiento

El intendente Leonel Chiarella destacó el alcance social de la política de separación de residuos que impulsa el municipio y señaló que hoy “hay 12 personas trabajando en la Planta de Tratamiento, con un empleo formal, cuando antes su realidad era el basural y la informalidad”.
Chiarella explicó que el cambio se dio a partir de una decisión cotidiana que se tomó puertas adentro de cada hogar.
“Cuando un vecino separa los residuos en su casa, está haciendo mucho más que una acción ambiental. Está ayudando a que llegue más material a la planta y se generen oportunidades para otras personas”, sostuvo.
El crecimiento de la Planta de Tratamiento estuvo directamente ligado al aumento del volumen de residuos reciclables que ingresan a diario.
En ese sentido, el intendente remarcó que “la planta creció porque los vecinos acompañaron, porque hubo una política sostenida y porque entendimos que el reciclado también podía ser una herramienta de inclusión”.
Impacto
El mandatario señaló que la gestión de residuos se planificó como una política integral, con impacto ambiental y social. “No se trata solo de reciclar, se trata de construir un sistema que transforme realidades y genere trabajo en condiciones dignas”, expresó Chiarella al referirse al proceso que permitió abrir nuevos puestos.
El intendente subrayó además que las decisiones simples tienen consecuencias concretas. “A veces parece algo menor separar una bolsa de residuos, pero esa suma de decisiones diarias es la que permite que hoy haya más personas trabajando y con otra perspectiva de futuro”, afirmó.
Finalmente, valoró: “Separar residuos es una decisión cotidiana que abre oportunidades y cambia realidades, y lo más importante es que todo empieza en casa”, cerró Leonel Chiarella.