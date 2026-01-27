Brutal asalto a los padres de la presidenta comunal de Cacique Ariacaiquín

Un violento robo con privación ilegítima de la libertad sacudió a la localidad de Cacique Ariacaiquín, en el departamento San Javier, donde los padres de la presidenta comunal fueron maniatados dentro de su vivienda durante un asalto ocurrido en plena madrugada.
El hecho, que generó fuerte conmoción política y social en una comunidad habitualmente tranquila, es investigado por la Fiscalía a cargo del doctor Pablo Lipowy, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI).
Las víctimas, ambos de avanzada edad y padres de Carolina Gómez, la actual presidenta comunal de Cacique Ariacaiquín, una pequeña localidad ubicada a unos 140 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, sobre la Ruta Provincial 56-S.
El asalto ocurrió en una zona suburbana, donde los delincuentes ingresaron al domicilio y lograron reducir al matrimonio sin que pudieran pedir auxilio.
Maniatados y privados de su libertad
De acuerdo a los primeros trascendidos, los autores del hecho ataron a las víctimas con hilos de nylon y sogas, dejándolas inmovilizadas mientras recorrían la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.
Durante la inspección al lugar del suceso, los investigadores encontraron una silla de madera y un sillón tipo reposera, ambos con ataduras visibles en sus extremos, además de una soga negra tipo cordel, elementos que evidencian la modalidad violenta utilizada.
Casa revuelta y una pista
Al avanzar con la requisa del inmueble, personal de la División Científica Forense San Javier – Región I constató un importante desorden en una de las habitaciones, típico de un robo ejecutado con tiempo y control de la situación.
Los elementos utilizados para maniatar a las víctimas también fueron secuestrados, como así también alguna pista que podría conducir a los autores del hecho.
Fuentes oficiales confirmaron que el matrimonio no sufrió lesiones físicas, aunque el episodio provocó un fuerte impacto emocional, tanto en las víctimas como en su entorno familiar.
Los asaltantes escaparon con un botín estimado en 260 mil pesos argentinos, sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones. Las víctimas manifestaron no sospechar de ninguna persona en particular.
Investigación en marcha
La causa quedó caratulada como “Robo Calificado y Privación Ilegítima de la Libertad” y continúa bajo investigación judicial.
El hecho generó preocupación en la comunidad y especial atención por tratarse de un ataque directo al entorno familiar de la presidenta comunal, en una localidad donde este tipo de hechos son poco frecuentes.