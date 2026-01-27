“Pensé que me venían a matar”: el relato de la hermana del intendente tras el ataque a tiros en Rincón

El violento episodio ocurrido en la noche del lunes en San José del Rincón sumó en las últimas horas un elemento clave: el testimonio en primera persona de la víctima, que reconstruyó con detalles estremecedores cómo fue el ataque armado frente a su casa.
Melisa Anahí Soperez, de 38 años, hermana del intendente local, fue herida de bala y golpeada por dos mujeres que llegaron armadas en una motocicleta. El hecho es investigado como tentativa de homicidio y mantiene a la vivienda bajo custodia policial por orden judicial.
“Creí era un problema con los perros”
Según relató la propia Soperez, todo ocurrió cuando se encontraba despierta en el comedor de su casa, mientras su pareja dormía y su hijo menor miraba televisión.
“Escuché gritos afuera y pensé que era un problema con los perros. Nada raro, un barrio tranquilo, nunca tuvimos conflictos”, explicó. Convencida de que no pasaba nada grave, abrió la puerta para ver qué sucedía.
Ese fue el momento en que la situación escaló de manera brutal. Cuando abro, una chica se me viene encima. Trato de entrar a mi casa, pero la puerta se trabó. Ahí intenté defenderme como pude, con las manos, una patada”, recordó.
Mientras forcejeaba con una de las atacantes, la otra mujer exhibía un arma de fuego y disparaba. “Sentí el impacto. Un tiro me rozó la cara y el brazo. Podría haber sido terrible, de milagro fue un roce”, relató.
Disparos al frente de la vivienda
La víctima sostuvo que la mujer armada disparó varias veces, incluso hacia el frente de la casa y la zona de la ventana de su habitación. “La trayectoria fue de arriba hacia abajo. De milagro no fue mortal”, afirmó.
El ataque ocurrió a pocos metros de la puerta, en un espacio reducido y completamente expuesto. “Fue en la entrada de mi casa. Pensé totalmente que me venían a matar”, dijo sin rodeos.
Las marcas de los impactos de bala en una pared de la vivienda. Foto: Gentileza
En medio del caos, Soperez comenzó a gritarle a su pareja para que abriera desde adentro, mientras intentaba evitar que sus hijos y los perros salieran al exterior.
“Él abrió la ventana y salió por ahí, más que nada para que no salga el nene. Yo solo gritaba su nombre”, recordó. El estruendo del disparo y el impacto contra la vivienda despertaron a toda la familia.
Tras la agresión, las atacantes se dieron a la fuga en una motocicleta negra, tipo 110. “Lo único que alcancé a ver fue que era una moto negra”, señaló. Vecinos aportaron datos clave para la identificación de las agresoras, quienes ya fueron formalmente imputadas por la Fiscalía.
“No las conocía, nunca las vi”
Soperez aseguró que no tenía ningún conflicto previo con las mujeres que la atacaron. “No las conocía. Los nombres los dieron los vecinos. Nunca las vi antes”, remarcó.
Una de ellas, según indicó, es oriunda de la ciudad. “Conozco familiares, pero a ella no. La conocí esa noche”, explicó.
El parentesco con el intendente
Consultada por su vínculo con el intendente de San José del Rincón, fue tajante: “Sí, soy la hermana, pero no tengo relación con él”. Aclaró además que no se hizo presente ningún funcionario municipal tras el hecho.
El hecho es investigado por el fiscal Andrés Marchi. Foto: archivo El Litoral
“Solo tengo custodia policial, que lo determinó la fiscalía. Eso sí lo agradezco”, expresó.
La causa es investigada por el fiscal Andrés Marchi, quien ordenó pericias, dermotests, secuestro de prendas y la detención de las imputadas, además de allanamientos en curso.
“Esto pasó cerca de las 22.50. Llamé al 911 a las 23. Tenía miedo de que nos dejaran solos. Ellas estaban armadas”, concluyó la víctima, aún conmovida por lo ocurrido.