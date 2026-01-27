Hirieron de un disparo a la hermana del intendente de San José del Rincón
Dos mujeres en moto atacaron a Melina Soperes a tiros y golpes. La víctima fue asistida en el SAMCo y se encuentra fuera de peligro. El fiscal ordenó detenciones y allanamientos tras el violento episodio.
La víctima fue asistida en el Samco de San José del Rincón. Foto: Gentileza
Un grave hecho de violencia sacudió la tranquilidad de San José del Rincón durante la noche del lunes, cuando una mujer resultó herida de arma de fuego tras un ataque ocurrido frente a su vivienda. La víctima es hermana del actual intendente municipal, y el caso quedó caratulado como tentativa de homicidio.
El episodio es investigado por la Fiscalía a cargo del doctor Andrés Marchi, con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional I.
Gritos en la noche
Todo se desencadenó cerca de las 23.45 del lunes, cuando un llamado al 911 alertó sobre disparos de arma de fuego y una persona lesionada en calle Alférez Pedro Moreyra al 1600, en jurisdicción de la Comisaría 14ª.
Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a Melisa Anahí Soperez, de 38 años, quien relató que dos mujeres llegaron en motocicleta hasta su domicilio, comenzaron a gritar y, al salir ella a la vereda, una de las agresoras le efectuó disparos con un revólver.
Golpes, fuga y asistencia médica
Según el testimonio de la víctima, tras los disparos ambas atacantes la golpearon físicamente y luego se dieron a la fuga. Soperez sufrió una herida en el brazo izquierdo, además de lesiones leves en el rostro y la cabeza, producto del violento forcejeo.
Andres Soperez; intendente de San José del Rincón. Foto: archivo El Litoral
Fue asistida inicialmente en el SAMCo local, donde se le practicaron curaciones. Los médicos confirmaron que se encontraba fuera de peligro, aunque con lesiones compatibles con roces de proyectil en la ceja y el brazo izquierdo.
Despliegue policial
Por orden del fiscal Marchi, se dispuso un operativo pericial integral a cargo de la PDI. Como es de práctica, en el lugar trabajaron las áreas de Fotografía, Planimetría, Balística y Huellas y Rastros. Durante las tareas se realizaron tomas fotográficas y se buscaron elementos balísticos, como así también rastros de sangre.
Dos mujeres imputadas
Las presuntas agresoras fueron identificadas, son mayores de edad, y ambas quedaron formalmente imputadas en la causa.
El hecho quedó denunciado en la comisaría 14ta. de San José del Rincón. Foto: archivo El Litoral
En el marco de la investigación, el fiscal ordenó su detención, y según trascendió no se descarta que en las próximas horas se solicitarán órdenes de allanamiento, mientras que el domicilio de la víctima permanece bajo custodia policial.
El hecho generó fuerte repercusión en la comunidad, no solo por la violencia del ataque, sino también por el vínculo familiar de la víctima con el intendente de la ciudad, lo que mantiene el caso bajo especial seguimiento judicial y policial.