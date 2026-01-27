Tentativa de homicidio

Hirieron de un disparo a la hermana del intendente de San José del Rincón

Dos mujeres en moto atacaron a Melina Soperes a tiros y golpes. La víctima fue asistida en el SAMCo y se encuentra fuera de peligro. El fiscal ordenó detenciones y allanamientos tras el violento episodio.