Una turista murió tras golpearse la cabeza en una cascada de Bariloche

Una mujer oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires, falleció este lunes tras golpearse la cabeza contra una roca en la Cascada Frey, ubicada al final del brazo Tristeza del Parque Nacional Nahuel Huapi. El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19.30, mientras la turista se deslizaba por un sector de la cascada.
“Lamentablemente, la mujer utilizó la cascada como tobogán, se golpeó y murió“, confirmó una autoridad del Parque a un medio local.
Cómo ocurrió el accidente
Según informó el Parque Nacional, la víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas, entre ellas su marido, de 57 años. Testigos indicaron que tras la caída, el hombre pidió auxilio e intentó reanimarla, pero no logró salvarla.
“Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales”, detallaron desde el organismo. Peritos policiales confirmaron que la mujer se golpeó la nuca con una roca, lo que provocó su muerte.
Tras el accidente, se montó un operativo con Guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura. El cuerpo fue rescatado alrededor de la 1 de la madrugada, trasladado por tierra hasta el lago Nahuel Huapi y luego a Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias y derivó el cuerpo a la morgue local.
Advertencias y pronunciamiento
El Parque Nacional recordó que las cascadas no están aptas para usarse como tobogán y que dicha actividad está totalmente prohibida por razones de seguridad.
“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”, concluyó el comunicado oficial, que también fue difundido a través de la página de Facebook del organismo.