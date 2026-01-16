Murió un paranaense en la frontera Paso de los Libres - Uruguaiana

Un turista argentino falleció de un paro cardíaco en Uruguaiana después de cruzar el puente internacional desde Paso de los Libres, según informaron autoridades locales.
Un turista argentino falleció de un paro cardíaco en Uruguaiana después de cruzar el puente internacional desde Paso de los Libres, según informaron autoridades locales.
El viajero, identificado como ciudadano argentino por las crónicas locales, se descompensó en el viaducto que conecta la ciudad argentina de Paso de los Libres con la brasileña Uruguaiana. Fuentes de la escena señalaron que el episodio tuvo lugar justo después de atravesar el puente internacional y que, tras la descompensación, se alertó a los equipos de emergencia.
Se trata de Jonathan Jacob, un taxista y cocinero de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Personal sanitario y fuerzas que respondieron al llamado asistieron al hombre en el sitio. Los medios consignaron que los intentos para reanimarlo no tuvieron resultado y que las autoridades confirmaron su fallecimiento por paro cardíaco.
La secuencia del incidente y la intervención de los equipos de emergencia fueron registradas por cronistas locales que cubrieron el tramo fronterizo. Los reportes describen el hecho como una descompensación súbita que se produjo al cruzar la estructura que une ambas orillas.
El puente internacional entre Paso de los Libres y Uruguaiana es un paso habitual para turistas y transporte de carga entre Argentina y Brasil. En este caso, el tránsito quedó como marco del episodio médico que derivó en la muerte del visitante; las crónicas no informaron sobre otras personas involucradas ni sobre maniobras adicionales realizadas en el lugar.
La participación de fuerzas y unidades de salud ante la emergencia, y señalaron la constatación del deceso por parte de quienes acudieron al llamado. No se publicaron en los textos consultados detalles sobre la identidad completa del fallecido, su edad o la causa médica previa que pudiera explicar el paro cardíaco.
La rápida movilización en un punto de frontera que, por su condición, suele contar con presencia de controles y servicios en ambos márgenes. En las notas tampoco se aportaron datos sobre trámites consulares o judiciales posteriores vinculados al caso.
Las crónicas de referencia provienen de publicaciones que cubren sucesos en la región y se centraron en informar el hecho puntual: la muerte de un Turista argentino tras un episodio cardíaco en el momento de cruzar al territorio brasileño.
El hecho generó repercusión local por ocurrir en un Paso fronterizo transitado y por tratarse de un suceso médico grave que terminó con la pérdida de una vida humana; las versiones periodísticas retomadas por la prensa nacional consignaron la confirmación del fallecimiento por parte de las autoridades y los equipos de emergencia.