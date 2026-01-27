Datos oficiales

Los casos de alacranismo cayeron un 6% en Argentina: qué muestran los datos oficiales y dónde sigue el riesgo

El Boletín Epidemiológico Nacional incorporó al alacranismo como una actualización periódica en profundidad. Los datos muestran una marcada estacionalidad, una fuerte concentración regional y la importancia clave de la vigilancia, la prevención domiciliaria y la producción nacional de antiveneno para evitar cuadros graves y muertes.