Denuncian a un hombre que se paseaba desnudo por el microcentro

Un hombre de 42 años que se paseaba desnudo por el microcentro de la ciudad de Santa Fe terminó esposado y envuelto en un toallón, en un llamativo suceso que tuvo lugar este domingo, en horas de la noche.
Una joven lo denunció por exhibicionismo y otro vecino lo acusó de haber roto el frente de su vivienda. Fue trasladado a sede policial este domingo por la noche.
Según informó la Oficina de Relaciones Policiales de la Unidad Regional Uno, el hecho se registró pasadas las 22.30 del 1 de febrero, cuando efectivos de la Brigada Motorizada y personal de la Comisaría 2ª debieron intervenir ante lo que se consideró “un desorden” registrado en inmediaciones de las calles Eva Perón y 25 de Mayo.
Allí fue aprehendido un hombre de 42 años, luego de que una joven de 23 que circulaba por el lugar denunciara al 911 la presencia del masculino que “se le habría acercado en estado de desnudez”.
En paralelo, un vecino de 54 años indicó que el mismo sujeto habría provocado daños en su vivienda, cortando cables de servicios, además de haberlo amenazado de muerte.
Ante la gravedad de la situación y los testimonios recabados, los efectivos retuvieron al involucrado, quien fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia por los delitos de exhibicionismo, amenazas, violación de domicilio y daños.