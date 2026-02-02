En Tafí del Valle

Una patota atacó a un joven en Tucumán: lo golpearon a la salida del boliche y lo tiraron en una zanja

Un joven de 19 años sufrió una agresión en grupo a la salida de un local nocturno en Tafí del Valle. Fue internado, recibió el alta y la Justicia investiga a los presuntos responsables vinculados a un club de rugby.