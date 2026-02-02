Una patota atacó a un joven en Tucumán: lo golpearon a la salida del boliche y lo tiraron en una zanja

Un joven de 19 años fue atacado por un grupo numeroso de personas a la salida de un boliche en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, durante la madrugada del sábado.
Un joven de 19 años fue atacado por un grupo numeroso de personas a la salida de un boliche en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, durante la madrugada del sábado.
De acuerdo con el relato de la víctima y de su entorno familiar, alrededor de 20 personas, identificadas como jugadores de rugby de la región, lo abordaron y golpearon con extrema violencia, incluso una vez que ya estaba en el suelo, para luego arrojarlo a una zanja al costado de la calle.
El muchacho fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención y recuperó su estado, aunque continúa bajo seguimiento médico. La causa se encuentra en etapa de investigación, con algunos nombres de posibles agresores ya aportados por testigos.
El incidente se produjo la madrugada del sábado en las inmediaciones del boliche La Cañada, ubicado en una zona de bares y locales nocturnos de Tafí del Valle, en el departamento Tafi del Valle.
Según la familia de la víctima, el joven se retiraba del boliche acompañado por dos amigos cuando fue interceptado por un grupo de unas veinte personas, según manifestaron allegados y testigos.
De acuerdo con los relatos recogidos, la agresión fue repentina y sin motivo aparente. El joven fue golpeado repetidamente y pateado incluso tras haber caído al piso. Luego de inmovilizarlo con patadas y puñetazos, los agresores lo empujaron hacia una zanja ubicada a la vera de la calle, dejándolo allí tendido.
Parte de la secuencia fue registrada por testigos ocasionales con teléfonos celulares, y esas grabaciones empezaron a difundirse en redes sociales, lo que permitió, en parte, identificar a algunos de los participantes de la agresión.
Algunos de los jóvenes que presenciaron el ataque intervinieron y lograron detener la golpiza en curso. Según contó la familia del agredido, cinco personas ayudaron a poner fin a la agresión, evitando que el episodio hubiera terminado con consecuencias aún más graves. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, dijo un familiar en declaraciones recogidas por medios locales.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde permaneció internada durante varias horas para recibir tratamiento y ser estabilizado.
El joven sufrió cortes profundos en la espalda, dislocación de ambos hombros, traumatismos internos y lesiones en el rostro, producto de los golpes recibidos durante el ataque. Posteriormente, y una vez recuperado su estado general, se le otorgó el alta médica, aunque deberá continuar con un seguimiento profesional estricto para controlar posibles secuelas de las heridas.
En las horas posteriores al incidente, uno de los amigos de la víctima pudo identificar a dos de los presuntos agresores, señalando que estos jóvenes formarían parte del Club Huirapuca, con sede en la ciudad de Concepción, cercana a Tafí del Valle.
Según fuentes policiales, estos nombres ya figuran en la causa y son parte del trabajo de investigación que lleva adelante la fiscalía correspondiente. También se informó que algunos de estos jóvenes ya habían sido mencionados previamente en otros hechos de violencia en la misma jurisdicción, lo que está siendo evaluado en el marco del proceso judicial.
La difusión de videos y testimonios de testigos, tanto en redes sociales como en canales de comunicación locales, fue clave para avanzar en la identificación de los presuntos responsables. Las imágenes muestran el momento en que el grupo agrede a la víctima y posteriormente lo arroja en la zanja, lo que se convirtió en una prueba visual que ya está siendo analizada por las autoridades.
El ataque se produjo en la previa de un torneo Seven de Rugby que se desarrollaba en la provincia, lo que generó un contexto de mayor circulación de jóvenes vinculados al deporte en la zona.
Si bien no está claro si el torneo o algún evento asociado tuvo relación directa con el episodio, la coincidencia en el tiempo y el lugar incrementó el interés de la opinión pública y las fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos.
Las autoridades policiales y judiciales de Tucumán están trabajando en conjunto para determinar responsabilidades penales y proceder con las acciones correspondientes.
Según fuentes consultadas, la fiscalía investiga el caso por el delito de lesiones graves, entre otros posibles cargos que podrían agravar la situación de los imputados si se confirman antecedentes de ataques anteriores o participación coordinada en el hecho.