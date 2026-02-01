Un trapito apuñaló a un hombre tras un cruce por dinero en la zona de boulevard

Un nuevo episodio de violencia urbana sacudió este domingo a la ciudad de Santa Fe, cuando un hombre fue atacado con un arma blanca por un cuidacoches informal tras un cruce verbal por dinero.
Un grave hecho de violencia se registró este domingo al mediodía en una zona gastronómica de la ciudad, cuando un hombre fue apuñalado por un cuidacoches informal luego de almorzar con su familia. La víctima fue trasladada al Hospital Cullen y la Justicia investiga el episodio.
El hecho ocurrió alrededor de las 13.30, cuando la víctima salía de un bar del sector luego de almorzar junto a su familia y se dirigía hacia su vehículo estacionado.
Según las primeras informaciones, el trapito le exigió dinero, lo que generó un intercambio de palabras. En ese contexto, y de manera repentina, el agresor extrajo un cuchillo tipo Tramontina y lo atacó.
El hombre recibió una herida punzante y cayó al suelo, mientras el atacante pateó la puerta del automóvil y se dio a la fuga corriendo por la zona.
Personas que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a la policía y al servicio de emergencias, que arribaron rápidamente al sector.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde permanece internada bajo observación médica.
De acuerdo a fuentes hospitalarias, la herida no habría comprometido órganos vitales, por lo que su estado de salud sería estable.
De manera extraoficial trascendió que el agresor habría sido aprehendido a pocas cuadras del lugar del ataque, aunque hasta el cierre de esta nota no se confirmó oficialmente su situación procesal ni su identidad.
El violento episodio volvió a poner en el centro de la escena la problemática de los cuidacoches informales en zonas de alta concurrencia, especialmente en sectores gastronómicos, donde vecinos y comerciantes advierten una creciente escalada de conflictos e inseguridad.
La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del ataque y aguarda los informes policiales y médicos correspondientes.