Santa Fe ciudad

Un trapito apuñaló a un hombre tras un cruce por dinero en la zona de boulevard

Un grave hecho de violencia se registró este domingo al mediodía en una zona gastronómica de la ciudad, cuando un hombre fue apuñalado por un cuidacoches informal luego de almorzar con su familia. La víctima fue trasladada al Hospital Cullen y la Justicia investiga el episodio.