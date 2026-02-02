Operativo cocaína seca: allanan un depósito de encomiendas del centro santafesino
El secuestro de 13 kilos de esa sustancia dentro de dos secarropas y la detención de una pareja el pasado viernes en Santa Fe, desató una veintena de allanamientos en cinco ciudades de los departamentos Las Colonias, La Capital y San Justo. Las tareas continuaban este lunes.
El operativo desplegado este viernes en calle Gobernador Crespo al 2250. Foto: Guillermo Di Salvatore
Un importante operativo policial montado este lunes por la mañana en uno de los galpones de la empresa de paquetería y encomiendas Vía Cargo de la ciudad de Santa Fe, le dio continuidad a los procedimientos por microtráfico realizados la semana pasada en cinco ciudades del centro provincial.
La persecución y detención en flagrancia de una pareja que el viernes por la mañana intentó escapar de un control policial cuando transportaba 13 kilos de cocaína disimulada en tambores de secarropas, movilizó a las autoridades judiciales y policiales, que ese mismo día allanaron 18 domicilios en cinco puntos geográficos de los departamento La Capital, Las Colonias yo San Justo.
La investigación está a cargo del fiscal de Esperanza, Alejandro Benítez. Foto: Guillermo Di Salvatore
Se trata de un “procedimiento aún en trámite, vinculado a una investigación que disparó los allanamientos del viernes”, confirmaron fuentes judiciales y añadieron que todo se inició la semana pasada ante “un caso priorizado por microtráfico de oficio”.
Efectivos de la Sección Perros trabajaron en el allanamiento. Foto: Guillermo Di Salvatore
La presencia de perros adiestrados para el rastreo de narcóticos confirman las sospechas de que “surge la posibilidad de que se encuentre más material” estupefaciente que pudo haber llegado a Santa Fe por encomienda o haya estado a punto de ser despachado hacia otros destinos.
Operativo en flagrancia
El disparador fue un operativo en flagrancia ocurrido el viernes pasado cuando efectivos policiales realizaron la aprehensión de dos personas y secuestraron más de 13 kilos de estupefaciente, tras una persecución controlada por distintos sectores de la ciudad.
Según relató la autoridad policial, “todo comenzó cuando personal de la Brigada Motorizada, estaban realizando controles vehiculares en calles Crespo y San Luis cuando al intentar detener la marcha de un automóvil Renault Logan de color gris, en el que iban una pareja, acelero la marcha, dando inicio a una persecución por distintas calles de la ciudad”.
Unos 13 kilos de cocaína fueron secuestrados el viernes pasado. Foto: Relaciones Policiales
Durante el seguimiento, se pudo ver cómo descartaron desde el interior del auto un paquete de grandes dimensiones, que luego fue recuperado. La persecución finalizó en la zona oeste de la ciudad con la colaboración de distintas unidades policiales y la aprehensión de un hombre y una mujer.
Con intervención judicial, la policía abrió el paquete sospechoso y constató que dentro del tambor de los electrodomésticos modificados -secarropas- ocultaban doce paquetes compactos de una sustancia blanquecina, con características similares a la cocaína, con un peso superior a los 13 kilogramos.
Horas más tarde, personal policial se dirigió a la ciudad de San José del Rincón, tras un aviso al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la posible presencia de un vehículo abandonado en la zona del terraplén.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, la que tendría relación con el procedimiento anteriormente realizado.
18 allanamientos
Como consecuencia, el mismo viernes y durante la madrugada del sábado el fiscal Benítez solicitó 18 allanamientos simultáneos en las ciudades de Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.
Como resultado de los allanamientos se secuestraron más electrodomésticos. Foto: Prensa PDI
Producto de esa labor hubo 14 detenidos, cuatro aprehendidos, 24 adultos y 14 menores identificados, además del secuestro de drogas, dinero, armas y otros elementos de interés para la causa. La causa comenzó en octubre del año pasado, tras denuncias anónimas al Buzón de la Vida de la ciudad de Esperanza.