Zona de la terminal

Operativo cocaína seca: allanan un depósito de encomiendas del centro santafesino

El secuestro de 13 kilos de esa sustancia dentro de dos secarropas y la detención de una pareja el pasado viernes en Santa Fe, desató una veintena de allanamientos en cinco ciudades de los departamentos Las Colonias, La Capital y San Justo. Las tareas continuaban este lunes.