Múltiples allanamientos por microtráfico en tres departamentos de Santa Fe

PDI y Prefectura Naval irrumpieron en 18 domicilios de las ciudades de Santa Fe, Sauce Viejo, San Carlos Centro, Esperanza y San Justo. Incautaron más de diez millones de pesos, celulares y estupefacientes.

Unos 30 facones fueron secuestrados en el marco de la causa. Foto: Prensa PDIUnos 30 facones fueron secuestrados en el marco de la causa. Foto: Prensa PDI
La PDI y la Prefectura Naval realizaron 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo (departamento La Capital), Esperanza, San Carlos Centro (depto. Las Colonias) y San Justo (depto. San Justo).

Hubo 14 detenidos, cuatro aprehendidos, 24 adultos y 14 menores identificados, además del secuestro de drogas, dinero, armas y otros elementos de interés para la causa. La causa comenzó tras denuncias anónimas.

Múltiples allanamientos por microtráfico en tres departamentos de Santa FeEfectivos de PNA trabajaron en los allanamientos junto a PDI. Foto: Prensa PDI

La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigación – Región I Santa Fe, llevó adelante este fin de semana un amplio operativo antidrogas junto con la Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Denuncias anónimas

Las actuaciones incluyeron la ejecución de 18 allanamientos simultáneos en las ciudades de Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo, ordenados por la autoridad judicial competente. El procedimiento se desarrolló con la colaboración de distintas dependencias de la PDI, personal de la Prefectura Naval y grupos tácticos de irrupción.

Múltiples allanamientos por microtráfico en tres departamentos de Santa FeLa investigación inició con 3 denuncias anónimas en Esperanza. Foto: Prensa PDI

La investigación es tramitada por la Unidad Fiscal de Esperanza -fiscal Alejandro Benítez-, con intervención del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación a cargo del Dr. Diego Vigo, y se inició a partir de denuncias anónimas recepcionadas a través del Buzón de Vida de la Municipalidad de Esperanza.

Resultados de los procedimientos

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad identificaron a 24 personas mayores de edad y a 14 menores. Además, fueron detenidas 14 personas y otras cuatro quedaron aprehendidas en el marco de la causa.

Múltiples allanamientos por microtráfico en tres departamentos de Santa FeSe incautaron casi once millones de pesos. Foto: Prensa PDI

Durante los allanamientos se secuestró una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos estupefacientes —cocaína y marihuana—, más de 10 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, municiones y armas de aire comprimido.

También se incautaron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, motovehículos, embarcaciones, documentación y dispositivos informáticos considerados de interés para el avance de la investigación.

Barrio La Orilla

Los procedimientos se concentraron principalmente en el barrio La Orilla, de la ciudad de Esperanza, una zona que se encuentra bajo investigación desde hace tiempo por conflictos asociados al narcomenudeo, aunque también se extendieron a distintos puntos estratégicos de la región.

Las personas privadas de la libertad quedaron a disposición de la Justicia y fueron alojadas en dependencias policiales de la Unidad Regional XI y de la Unidad Regional I, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades judiciales intervinientes.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la relevancia de las denuncias ciudadanas para el inicio de las investigaciones, así como el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales, y reafirmaron el compromiso del Estado provincial en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.

